असल जिंदगी में प्रेमी हैं 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के ये भाई-बहन, पब्लिक की लव स्टोरी

टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में वैंप यानी नेगेटिव किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शगुन शर्मा ने हाल ही में अपनी लव लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वो अपने को-स्टार अमन गांधी को डेट कर रही हैं. दिलचस्प बात ये है कि शो में अमन, शगुन के छोटे भाई का किरदार निभा रहे हैं.

ऑन-स्क्रीन भाई के प्यार में शगुन

क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट पर प्यार पनप रहा है. खुद एक्ट्रेस शगुन ने इस बात को कुबूल भी कर लिया है. इतने दिनों से चली आ रहे कयासों को शांत करते हुए शगुन ने बताया कि वो अपने ऑनस्क्रीन भाई संग रिलेशन में हैं. हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में शगुन ने कहा,“ये अफवाह नहीं है, ये सच है. लेकिन हमने शो के दौरान डेटिंग शुरू नहीं की थी, बल्कि हम पहले से एक-दूसरे को बस जान रहे थे.”

इससे पहले, अमन भी एक पॉडकास्ट में बता चुके थे कि वो शगुन को एक साल से ज्यादा वक्त से डेट कर रहे हैं. शगुन ने आगे बताया कि जब उन्हें ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ का ऑफर मिला, तब अमन पहले ही ऋतिक विरानी का रोल साइन कर चुके थे. शगुन ने कहा कि उन्होंने ये रोल करने से पहले अमन से पूछा था कि क्या वो इस बात से सहज हैं कि दोनों भाई-बहन का किरदार निभाएंगे.

दो महीने बाद सेट पर बताया सच

शुरुआत में सेट पर किसी को उनके रिश्ते के बारे में पता नहीं था, लेकिन दो महीने बाद दोनों ने सभी को बता दिया. कुछ हफ्ते पहले, शगुन अमन के पॉडकास्ट ‘सेट पे चर्चा’ में भी नजर आई थीं, जहां उन्होंने कहा,“मैं यहां इस इंसान की वजह से हूं. हमने बहुत बातें कीं, डिस्कशन किया, और आखिरकार अमन और मेरी बहन ने मुझे यकीन दिलाया कि मुझे ये रोल जरूर करना चाहिए.”

ऑन-स्क्रीन भाई-बहन बनने में हुई तकलीफ?

साथ काम करने के अनुभव पर शगुन ने कहा,“ऑन-स्क्रीन उनकी बहन बनना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा इमोशनल सीन नहीं हैं. मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि हम साथ में लंच करते हैं, और ज्यादा वक्त एक-दूसरे के साथ बिता पाते हैं. हमारी रिश्ता और मजबूत हो गया है.”

अमन ने बताया कि शो में शगुन के नेगेटिव रोल की वजह से लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि वो ऐसी लड़की को क्यों डेट कर रहे हैं. वहीं शगुन ने कहा कि उन्हें अपने किरदार के कारण सोशल मीडिया पर कुछ हेट कॉमेंट्स भी मिलते हैं. वैसे, उनके रिश्ते की चर्चा तब शुरू हुई जब दोनों ने वैलेंटाइन डे के मौके पर अपनी कुछ रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं.

