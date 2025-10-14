scorecardresearch
 

सलमान खान के बदले अंदाज, बिग बॉस के सहारे कर रहे अपनी 'इमेज क्लीन'?

सलमान खान का नाम कई विवादों में सामने आया है. इतने साल के करियर में कई लोगों ने उनके खिलाफ बयानबाजी की है. लेकिन दबंग खान ने कभी इन बातों पर रिएक्ट नहीं किया है. लेकिन अब सलमान के तेवर बदल चुके हैं. बिग बॉस में वो खुद को लगे आरोपों पर सफाई देते दिख रहे हैं.

सलमान ने आरोपों पर तोड़ी चुप्पी (Photo: Instagram @colorstv)
सलमान ने आरोपों पर तोड़ी चुप्पी (Photo: Instagram @colorstv)

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का इंडस्ट्री में ऐसा रुतबा है कि कोई भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहता. इस बीच कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जिन्होंने भाईजान से दुश्मनी मोल ली. सलमान खान को लेकर कई तरह की अफवाह उड़ती आई हैं. मगर कम ही ऐसा होता है जब एक्टर ने इन बातों पर रिएक्ट किया हो. लेकिन अब सलमान का आरोपों पर चुप्पी साधने का अंदाज बदल गया है.

वो इशारों में अपने हेटर्स को जवाब देने लगे हैं. क्योंकि सलमान इंटरव्यू और पॉडकास्ट में कम नजर आते हैं. ऐसे में दबंग खान अपने शो बिग बॉस में कभी मस्ती मजाक में तो कभी कंटेस्टेंट्स को सलाह देते हुए खुद की इमेज क्लीन करते नजर आए हैं.

बिश्नोई गैंग

सबसे पहले उन्होंने ऐसा लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ किया था. जब दबंग खान को जान से मारने की बैक-टू बैक धमकियां मिल रही थीं, उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गैंगस्टर की तरफ से फायरिंग कराई गई थी. तब एक्टर ने खतरा देखते हुए भी बिग बॉस की शूटिंग की. वहां से लॉरेंस की गैंग को बताया कि वो इन धमकियों से डरे नहीं हैं. वो अपना काम जारी रखेंगे. 

अभिनव कश्यप

सीजन 19 को ऑनएयर हुए डेढ़ महीना हो चुका है. इस बीच वो फिल्ममेकर अभिनव कश्यप, एआर मुरुगादॉस के तीखे बयानों का जवाब दे चुके हैं. दबंग फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने एक पॉडकास्ट में सलमान को काफी भला बुरा कहा था. उन्हें गुंडा, मवाली और अपराधी कहा था. एक्टर की फैमिली पर कमेंट किया था. अभिनव की बातों का सलमान खान बिग बॉस 19 में दो बार जवाब दे चुके हैं. बीते एपिसोड में भी एक्टर ने अभिनव पर तीखा वार किया.

अरिजीत सिंह

एक्टर ने अरिजीत सिंह विवाद पर भी रिएक्ट किया. सलमान ने बताया कि उनके और अरिजीत के बीच का मैटर सुलझ चुका है. वे अब अच्छे दोस्त हैं. सलमान ने कुबूला कि इस मैटर पर उनकी तरफ से गलतफहमी हुई थी. दोनों अब प्रोफेशनली साथ में काम करते हैं. सलमान की अपकमिंग फिल्म गलवान में अरिजीत ने काम किया है.

ए आर मुरुगादॉस

फिल्म सिकंदर के डायरेक्टर ए आर मुरुगादॉस ने एक इंटरव्यू में मूवी के फ्लॉप होने का ठीकरा सलमान खान पर फोड़ा था. सेट पर एक्टर के लेट आने पर सवाल खड़े किए थे. डायरेक्टर की इन बातों का भी सलमान ने जवाब दिया. उन्होंने मुरुगादास की साउथ मूवी Madharaasi के बॉक्स ऑफिस डिजास्टर होने पर तंज कसा.

अमाल मलिक

बीते एक एपिसोड में सलमान ने अमाल मलिक को सपोर्ट किया था. अभिषेक बजाज को उस एपिसोड में बैश किया गया था. तब सलमान को यूजर्स ने ट्रोल किया. इस मैटर पर भी सलमान ने रिएक्ट किया. वीकेंड का वार में ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ते हुए सलमान ने अपना पक्ष सामने रखा और कहा कि उन्होंने सबसे ज्यादा अमाल को ही डांटा है, तब भी लोग ऐसा नेरेटिव सेट कर रहे हैं.

सलमान को यूं अपनी दलील नेशनल टीवी पर देते देख तमाम यूजर्स का कहना है वो अपनी इमेज क्लीन कर रहे हैं. वहीं फैंस को सलमान का यूं अपने हेटर्स की धज्जियां उड़ाना पसंद आ रहा है. वैसे आपकी क्या राय है?

