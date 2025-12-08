scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bigg Boss 19 Finale: धर्मेंद्र को यादकर रो पड़े सलमान खान, नहीं रुके आंसू, बोले- हमने ही-मैन खो दिया

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को खास ट्रिब्यूट दिया. धर्मेंद्र को यादकर सलमान काफी इमोशनल होते दिखे. उनकी आंखों से आंसू रुकने नाम नहीं ले रहे थे. मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला. सलमान को रोता देख वहां मौजूद हर कोई भावुक हो गया.

Advertisement
X
धर्मेंद्र को यादकर रो पड़े सलमान (Photo: Instagram @aapkadharam, Screengrab)
धर्मेंद्र को यादकर रो पड़े सलमान (Photo: Instagram @aapkadharam, Screengrab)

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले काफी धमाकेदार रहा. गौरव खन्ना शो के विनर बने हैं. फिनाले में सलमान खान ने अपने धांसू अंदाज से खूब एंटरटेन किया. सलमान का ह्यूमरस नेचर, पवन सिंह संग उनका किलर डांस और कंटेस्टेंट्स संग उनकी मस्ती-मजाक देख फैंस भी खूब एंटरटेन हुए. मगर हंसी-खुशी और जश्न के बीच दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को यादकर सलमान खान इमोशनल हो गए. उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. उन्होंने नम आंखों से धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट दिया. 

धर्मेंद्र को यादकर रोए सलमान

सलमान खान, धर्मेंद्र के दिल के काफी करीब थे. वो उन्हें अपने पिता की तरह मानते थे. धर्मेंद्र भी सलमान को अपना तीसरा बेटा कहते थे. बिग बॉस में हर साल धर्मेंद्र अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाते थे. मगर इस साल बीमारी की वजह से वो शो में नहीं आ पाए और शो के दौरान ही 24 नवंबर को उनका निधन हो गया. धर्मेंद्र के जाने से उनका परिवार तो टूट ही गया है, मगर सलमान खान को भी तगड़ा झटका लगा है. 

सम्बंधित ख़बरें

धर्मेंद्र-ईशा देओल (Photo: Instagram @imeshadeol)
'पापा आपको बहुत याद करती हूं', धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर ईशा का पोस्ट, छलका दर्द 
Anil sharma recalls directing Dharmendra first time
जब धर्मेंद्र ने पैसे देकर बचाई 'गदर' डायरेक्टर की ये फिल्म, सुनाई अनसुनी कहानी 
dharmendra farm house
खंडाला फार्महाउस पर नहीं मनेगा धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन, देओल परिवार का बयान 
Palak Muchhal
Film wrap: पलाश-स्मृति की दी हुई पोस्टपोन! अनिरुद्धाचार्य से मिले मशहूर एक्टर 
Dharmendra 90th Birthday: Deol Family का भावुक फैसला 

सलमान ने बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट दिया और एक्टर संग अपनी खूबसूरत यादों को फैंस संग भी शेयर किया. धर्मेंद्र को याद कर सलमान शो में बोले- हमने हमारा ही-मैन खो दिया है. हमारी सबसे शानदार शख्सियत धर्मेंद्र जी. मुझे नहीं लगता कि धरम जी से बेहतर कोई आदमी है. जो उन्होंने लाइफ जी है, किंग साइज जी है. दिल खोल के जी है. 60 साल एंटरटेनमेंट को दिए. इंडस्ट्री को सनी-बॉबी दिए. 

Advertisement

'सबसे अच्छी बात है कि जबसे उन्होंने इंडस्ट्री ज्वॉइन की और अभी तक उन्हें बस अच्छा काम करना था. उन्होंने हर तरह का रोल किया-कॉमेडी, एक्शन. मैंने करियर ग्राफ ने हमेशा धर्मेंद्र जी को फॉलो किया है. वो चार्मिंग और इनोसेंट कैरेक्टर लेकर आए थे ही-मैन की बॉडी में और उन्होंने हमें काफी एंटरटेन किया. हम हमेशा उन्हें याद करेंगे. लव यू धरम पाजी.' 

 

धर्मेंद्र संग बर्थडे शेयर करती हैं सलमान की मां

सलमान ने आगे कहा- सबसे बड़ी बात ये है कि धरम जी का निधन 24 नवंबर को हुआ, उसी दिन मेरे पिता का जन्मदिन होता है. और कल उनका बर्थडे है और मेरी मां का भी. अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है तो जरा सोचिए कि सनी और उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी. 

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के बारे में सलमान ने कही ये बात
सलमान ने आगे कहा- दो अंतिम संस्कार काफी गरिमा के साथ आयोजित किए गए हैं. एक सूरज बड़जात्या की मां का और दूसरा धर्मेंद्र जी का. उनकी प्रार्थना सभा को इतने ग्रेस और सम्मान के साथ आयोजित किया गया. हर कोई रो रहा था, लेकिन एक डेकोरम बना हुआ था. जिंदगी का सेलिब्रेशन था. बॉबी और सनी को मेरा सलाम. हर अंतिम संस्कार और प्रार्थना सभा को इतनी ही खूबसूरती से आयोजित किया जाना चाहिए.

Advertisement

नहीं रुके सलमान के आंसू

धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए सलमान खान स्टेज पर ही रो पड़े. उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. रोते-रोते वो सिसकियां तक ले रहे थे. शायद ही किसी ने पहले सलमान को रियल लाइफ में इस तरह रोते हुए देखा होगा, जिस तरह वो धर्मेंद्र को याद कर रोए. सलमान को रोता देख वहां सन्नाटा पसर गया. हर किसी की आंखें नम दिखीं. ये कहना गलत नहीं होगा कि दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के जाने से हर एक इंसान को गहरा सदमा लगा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement