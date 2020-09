सलमान तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड, बिग बॉस के लिए चार्ज किए 450 करोड़!

एक्टर सलमान खान बिग बॉस का सीजन 14 भी होस्ट करने को तैयार हैं. अक्टूबर में देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो शुरू हो जाएगा और कई कंटेस्टेंट हो जाएंगे एक घर में बंद. लेकिन हमेशा की तरह शो शुरू होने से पहले सलमान खान की फीस सुर्खियों में बनी हुई है. सलमान खान की बिग बॉस फीस हर सीजन सभी को हैरान करती है. इस बार भी एक्टर जितनी फीस मांग रहे हैं,वो देख हर कोई हैरान रह गया है.

सलमान की फीस 450 करोड़?

खबरों के मुताबिक सलमान खान बिग बॉस 14 के लिए 450 करोड़ रुपये लेंगे. जी हां, एक्टर पूरे सीजन के लिए इतना चार्ज करने जा रहे हैं. इस लिहाज से एक्टर को एक एपिसोड के 20 करोड़ रुपये मिलेंगे. सलमान खान ने खुद तो ये जानकारी नहीं दी है, लेकिन ट्विटर हैंडल पर खबरी के जरिए इस बात की पुष्टि की गई है. पिछले सीजन के दौरान भी खबरी के जरिए कई खबरे सामने आती थीं. इस बार भी सलमान की फीस को लेकर ये सनसनीखेज खुलासा किया गया है.

#BB14 #BIGGBOSS2020 #SalmanKhan will be charging 20 Crore per episode. OverAll Deal For 3 months will be 450 Crores