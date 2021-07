मंदिरा बेदी के लिए फिक्रमंद रोहित रॉय, बोले- उसका हाल देख मेरा दिल टूट रहा

एक्टर रोहित रॉय अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं कि मंदिरा बेदी के पति राज कौशल इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं. राज कौशल के निधन को तीन दिन बीत चुके हैं, रोहित दोस्त मंदिरा की हालत देखकर काफी नाखुश हैं. उनसे मंदिरा की स्थिति देखी नहीं जा रही है. ट्विटर पर अपनी फीलिंग्स बयां करते हुए उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट लिखी है.

रोहित ने लिखी पोस्ट

रोहित ने लिखा, "काम पर वापसी कर चुका हूं. खुद को अभी भी नंब महसूस कर रहा हूं. कैसे? वह केवल मेरे से एक साल बड़ा था और आप लोग अगर मेरे बारे में यह सोचते हैं कि मैं एक पॉजिटिव और खुश रहने वाला इंसान हूं तो वह मेरे से 10 गुना ज्यादा ऐसा था. और मैं अब राज के जाने के बाद जब मंदिरा की हालत देख रहा हूं तो मेरा दिल टूट रहा है. साईं मंदिरा को इस दुख और सदमे से निकलने की शक्ति दें. ओम् शांति."

At work… still numb… HOW? He was a year younger than me and if y’all think I’m a happy go lucky, positive guy, he was 10 times that. And to see my friend M like this is heartbreaking. May Sai give her strength to deal with this immeasurable n imperceivable loss. Om shanti 🙏🏼