एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया. सोशल मीडिया पर इनकी अंतिम यात्रा से जुड़ी कई फोटोज और वीडियोज हो रहे हैं. मंदिरा बेदी खुद को संभाल नहीं पा रही हैं. इनके दो बच्चे हैं- बड़ा बेटा, जिसका नाम वीर है और छोटी बेटी तारा. राज को अंतिम विदाई देने के लिए मंदिरा समेत उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार मौजूद रहे. रोनित रॉय एक्ट्रेस को संभालते नजर आए. वहीं रोहित रॉय ने राज के इस तरह चले जाने पर भी दुख जताया है. राज संग फोटो शेयर कर इमोशनल पोस्ट लिखी है.

रोहित ने लिखी इमोशनल पोस्ट

रोहित रॉय का कहना है कि बतौर एक्टर कई बार ऐसा होता है कि जरूरी चीजों में भी वे शामिल नहीं हो पाते हैं, जिसका मलाल उनके मन में हमेशा रह जाता है. एक्टर की जिंदगी केवल शानदार और लाइमलाइट से ही भरी नहीं होती है. दोस्त राज के अंतिम संस्कार में रोहित शामिल नहीं हो पाए, जिसका उन्हें काफी दुख है.

One of my oldest, closest friends passes by and I can’t even be there at the funeral…can’t even see him okie last time…can’t pay my respects in person…and people think an actors job is all cushy and fun! It’s the most unenviable job in the world at times… @rajkaushal1 RIP🙏🏼