नवजोत सिंह सिद्धू ने किया कोर्ट में सरेंडर, यूजर्स को याद आईं अर्चना, मीम्स वायरल

नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 में रोड रेज करने के मामले में जेल की सजा सुनाई गई है. 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की जेल की सजा सुनाई थी. इस सजा के मिलने के बाद सिद्धू ने पटियाला के कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के सजा सुनाने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने नवजोत सिंह सिद्धू का मजाक बनाना शुरू कर दिया है.

अर्चना-सिद्धू के मीम्स वायरल

ट्विटर पर ढेरों मीम्स वायरल हो रहे है. इन मीम्स में सिद्धू के जेल जाने पर अर्चना पूरन सिंह को खुश बताया जा रहा है. सिद्धू के बाद अर्चना ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में जज की कुर्सी संभाली थी. तभी से शो की स्टारकास्ट और फैंस अर्चना को छेड़ते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सिद्धू की कुर्सी हड़पी है. सोशल मीडिया पर भी दोनों के मीम्स वायरल होते रहते हैं.

अभी वायरल हो रहे मीम्स में यूजर्स का कहना है कि एक साल तक तो अर्चना पूरन सिंह को कपिल शर्मा शो से हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा. सालभर के लिए अर्चना को सिद्धू से डरने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसे में अर्चना खुश तो बहुत होंगी. एक यूजर ने ट्वीट किया, 'अब अर्चना पूरन सिंह की हंसी तीन गुना बढ़ गई है. जब से उन्होंने सुना है कि सिद्धू को जेल हो गई है और उनकी सीट द कपिल शर्मा शो में रिजर्व हो गई है.'

Navjot Singh Sidhu gets one year jail in 1988 road rage case



Archana: pic.twitter.com/Y6PrdaUSJW — Sagar (@sagarcasm) May 19, 2022

Navjot Singh Sidhu gets jail for an old case



Archana Puran Singh: pic.twitter.com/DGRt1PyCHd — HasnaZarooriHai (@HasnaZaruriHai) May 19, 2022

Supreme Court awards one year jail term to Navjot Singh Sidhu in 1988 road rage case...



Le Archana Puran Singh last night : pic.twitter.com/dDje68jm8U — UmderTamker (@jhampakjhum) May 19, 2022

Thoko Tali Guru..



Archana puran Singh's job is safe for atleast one year in Kapil Sharma show.. — Love Humanity (@gpsinghharare) May 20, 2022

Meanwhile Archana Puran Singh’s Laugh increases x3 after hearing Sidhhu Paaji is jailed and her seat is reserved for The Kapil Sharma Show 😂 — Parley G (@parleay) May 19, 2022

एक यूजर ने सिद्धू को जेल होने की खबर पर रिएक्ट करते हुए लिखा, 'ठोको ताली गुरु. अर्चना पूरन सिंह की नौकरी कपिल शर्मा के शो पर कम से कम एक साल के लिए तो सेफ है.' एक यूजर ने अर्चना की तांत्रिक के भेष में फोटो शेयर की है. यूजर ने लिखा कि सिद्धू को आज जेल हो गई. कल रात अर्चना इसके लिए काला जादू कर रही थीं.

सिद्धू को रोड रेज मामले में जेल

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर मुश्किलों में पड़ते रहते हैं. अब उन्हें 34 साल पुराने रोड रेज केस में जेल की सजा हो गई है. उनके मीडिया सलाहकार सुरिंदर दल्ला ने बताया है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया है. वह न्यायिक हिरासत में है. बताया जा रहा है कि सिद्धू खराब सेहत का हवाला देकर कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं. उन्हें जेल जाने से बचाने के लिए उनके वकील दांव-पेंच लगा रहे हैं.