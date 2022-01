Naagin 6 Promo Troll: नागिन 6 का कोरोना कनेक्शन, प्रोमो की उड़ी धज्जियां, यूजर्स बोले- एकता जी शर्मिंदा करना बंद करो

जिस कोरोना के जहर को पिछले 2 सालों में कोई नहीं काट सका, अब इस संकट से देश की रक्षा करने नागिन आ रही है. जी हां... आपने सही सुना. अभी तक के सीजन्स में आपने नागिन को अपने प्यार या परिवार के दुश्मनों से लड़ते देखा है. लेकिन जिस तरह से 2020 के बाद दुनिया में सब कुछ बदल गया है, तो भला नागिन कैसे ना बदले? अब एकता कपूर की नागिन भी बदल चुकी है और उसका बदला भी. हैरत की बात है अब नागिन और आपके दुश्मन एक ही हैं. नागिन अब कोरोना का खात्मा करेगी और देश की इस वायरस से सुरक्षा.

एकता कपूर के कॉन्सेप्ट की खिंचाई

आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, भला नागिन कैसे कोरोना से आपको बचा सकती है? अब असल दुनिया में तो ऐसा होना असंभव है, लेकिन फिक्शन वर्ल्ड में तो कुछ भी हो सकता है. टीवी क्वीन एकता कपूर के सुपरनैचुरल ड्रामा नागिन की यहां बात हो रही है, जहां कुछ भी काल्पनिक हो सकता है. एकता कपूर की नागिन अब राष्ट्रवादी बन गई है. चौंकिए मत, शो का नया प्रोमो देखिए, बाकी सब खुद ही समझ जाएंगे. टीजर जब सामने आया था तभी शो का कॉन्सेप्ट पता लग गया था. प्रोमो ने तो सारे डाउट्स ही क्लियर कर दिए. दाद देनी होगी क्रिएटिव की सोच, कॉन्सेप्ट की, जो नागिन 6 बना रहे.

नागिन का प्रोमो हो रहा ट्रोल

ये प्रोमो देखने के बाद ट्रोलर्स एक्टिव हो गए हैं. नागिन 6 का प्रोमो देख कई लोग हंस रहे तो कई अपना माथा पीट रहे. उन्हें राइटर की सोच पर अचंभा हो रहा. कईयों का ये भी मानना है कि एकता कपूर ने अपने शो के जरिए कोरोना जैसे महामारी की गंभीरता ही कम कर दी. कोरोना को मजाक बना दिया. एक यूजर ने लिखा- एकता जी शर्मिंदा करना बंद करो. यूजर्स ने इसे बालाजी प्रोडक्शन का सबसे घटिया प्लॉट बताया है. तो राइटर के दिमाग को शत शत प्रणाम भी किया है. नागिन के इस सेंसलेस प्रोमो की जमकर आलोचना हो रही है.

कुछ का कहना है ये सीजन भी नहीं चलेगा. एक शख्स ने लिखा- नागिन का सारा मजा खराब कर दिया. वैसे लोग ये भी दुआ कर रहे कि काश सच में कोई नागिन आ जाती और उन्हें बचा लेती. नागिन का ये सीजन फ्लॉप होता है या हिट ये वक्त ही बताएगा. इतना जरूर है एकता कपूर का ये शो बज बनाने में जरूर सफल हो गया है.