Kapil Sharma के नेटफ्लिक्स स्पेशल को Yashraj Mukhate ने दिया मजेदार ट्विस्ट, वायरल हुआ Video

कपिल शर्मा अपने नेटफ्लिक्स स्पेशल के साथ जल्द ही आने वाले हैं. कपिल के नेटफ्लिक्स शो का नाम I’m Not Done Yet है. इस कॉमेडी स्पेशल में कपिल शर्मा अपने करियर से लेकर गिन्नी चतरथ तक शादी और बाकी पर्सनल चीजों के बारे में बात करते नजर आने वाले हैं. शो के कई प्रोमो अभी तक रिलीज किए जा चुके हैं. ऐसे में यशराज मुखाटे ने कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो को मजेदार ट्विस्ट दे दिया है.

यशराज ने कपिल के स्पेशल को दिया ट्विस्ट

यशराज मुखाटे अक्सर नए पुराने वीडियो को उठाकर उन्हें ट्विस्ट देते रहते हैं. ऐसे में अब उन्होंने कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स स्पेशल के साथ कुछ ऐसा कर दिया है, जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा. यशराज मुखाटे के इस वीडियो को नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया है.

वीडियो में कपिल शर्मा I’m Not Done Yet बार-बार बोलते नजर आ रहा हैं. कपिल अपनी लाइफ और वाइफ के बारे में बात कर रहे है. ऐसे यशराज ने उनके वीडियो को रीमिक्स करके उसमें अपना फ्लेवर डाला है. यशराज के गाने में कपिल शर्मा की तारीफ भी हो रही है. कपिल के प्रोमो पर यशराज कीबोर्ड तो कभी ढोल बजाते नजर आ रहे हैं. यशराज वीडियो में नाच और गा भी रहे हैं. ये वीडियो बेहद शानदार है.

कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स स्पेशल का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. यह कॉमेडी स्पेशल 28 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. इसके अलावा कपिल शर्मा का कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' टीवी पर धमाल मचाने में लगा हुआ है. इस वीकेंड कपिल के शो में भोजपुरी स्टार्स निरहुआ, आम्रपाली दुबे और रानी चटर्जी शिरकत करने वाले हैं.