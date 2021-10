काम्या पंजाबी बोलीं- अरमान कोहली ने तलाकशुदा ही नहीं भद्दी गालियां भी दी थीं, मैं तो एग्रेसिव नहीं हुई

बिग बॉस सीजन 15 में जय भानुशाली और प्रतीक सहजपाल के बीच घमासान देखने को मिल रहा है. जय भानुशाली के गाली देने पर प्रतीक दो बार अपना आपा खो चुके हैं. पिछले दिनों काम्या ने जय और प्रतीक की लड़ाई में जय का साथ दिया था. इससे प्रतीक के फैंस नाराज हो गए. एक यूजर ने काम्या को याद दिलाया कि बीबी 7 में कैसे अरमान कोहली ने उन्हें तलाकशुदा कहा था. उन्हें प्रतीक के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें सिंगल मदर ने पाल पोसकर बड़ा किया है.

काम्या बोलीं- अरमान कोहली ने तलाकशुदा ही नहीं गालियां भी दी थीं

यूजर की इस बात का जवाब देते हुए काम्या ने कहा कि अरमान कोहली ने उन्हें ना सिर्फ तलाकशुदा कहा था बल्कि शो में कई सारी भद्दी गालियां भी दी थीं. यूजर ने ट्वीट कर लिखा था- अरमान के तलाकशुदा बोलने पर आपने पूरा घर सिर पर चढ़ा लिया था. तब मैं अरमान के खिलाफ था. लेकिन आप भी समझने की कोशिश करें कि मां की गाली देना वो भी ऐसे इंसान को जिसे एक सिंगल मां ने बड़ा किया हो. क्रिकेट को बिग बॉस के कंपेयर क्यों?

Aryan Khan Drugs Case: SRK को मिला शत्रुघ्न सिन्हा का साथ, 'शाहरुख की वजह से आर्यन को किया टारगेट'



Armaan ne sirf divorcee nahi kaha tha balki bahot sari maa behen ki gaaliyan bhi di thi, I kept laughing at him n then cried akele meh, Maine koi aggression nahi dikhaya naa koi bb ki property todi, warna dono meh fark kya reh jaata! Aur gaali toh gaali hai na cricket ho ya bb 🙃 https://t.co/P4owMtW7mN — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) October 12, 2021

Armaan ke "Divorcee" bolne pei aapne poora ghar sar pei chadha liya tha... Even at that time I was against Armaan...

But try to understand, this is Maa ki gaali, to a guy who is raised by single Mother..

Cricket ko Bigg boss se compare kyu 🤣#BiggBoss15 #BB15 #PratikSehajpal — Anubhav 😈🇮🇳 (@Anubhav_Memerz) October 11, 2021

जवाब में काम्या ने लिखा- अरमान ने सिर्फ तलाकशुदा ही नहीं कहा था बल्कि बहुत सारी मां बहन की गालियां भी दी थी. मैं उसपर हंसती थी और अकेले में रोती थी. मैंने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया ना कोई बीबी की प्रॉपर्टी तोड़ी. वरना दोनों में फर्क क्या रह जाता. और गाली तो गाली है ना क्रिकेट हो या बिग बॉस.

काम्या ने लगाई प्रतीक की क्लास

काम्या ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि प्रतीक को वीकेंड का वार में सलमान खान ने भी तो गाली दी थी तब ट्रिगर जिगर से बाहर नहीं निकला? काम्या को दूसरे एक शख्स ने लिखा कि वे जय की गलती को नजरअंदाज ना करें. इस पर काम्या ने लिखा- मैं गाली को जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं कह रही हूं कि एग्रेसिव होना और हिंसा करना समाधाना नहीं है. अगर प्रतीक ऐसा ही करता रहा तो मैं चैलेंज करती हूं कि प्रतीक को मेकर्स घर से बाहर निकले देंगे. फिर आप लोग बैठकर गालियां देते रहना. गुडबाय.

Drugs Case Live: कोर्ट पहुंचे आर्यन के वकील, शाहरुख की मैनेजर, सुनवाई थोड़ी देर में



I m not justifying gaalis, I m saying aggression n being violent is not the ans! If #PratikSehajpal continues to do so then I challenge u the makers will show him the doors in no time phir aap log yahan baith kar gaaliyaan dete rehna! Goodbye @ColorsTV #BiggBoss15 https://t.co/8qhWdwNPth — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) October 12, 2021

जय ने दोबारा दी प्रतीक सहजपाल को गाली

बिग बॉस 15 के बीते एपिसोड में प्रतीक को एक बार फिर जय भानुशाली ने गाली दी थी. जिसके बाद प्रतीक एग्रेसिव हो गए थे. वे फूट फूटकर रोए और गुस्से में खुद को नुकसान पहुंचाया. प्रतीक सहजपाल को बाकी घरवालों ने समझाया कि वो खुद को चोट ना पहुंचाए. घरवालों ने जय को भी समझाते हुए कहा था कि वो प्रतीक को क्यों गाली दे रहे हैं? जय का कहना था अगर प्रतीक उनके साथ बदतमीजी करेगा तो फिर वो जरूर गाली देंगे. देखना होगा वीकेंड का वार में सलमान इस मुद्दे पर कैसे रिएक्ट करते हैं.