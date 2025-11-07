scorecardresearch
 

'जोधा' बनकर मिला फेम, पति के कहने पर बनीं हीरोइन, अब बॉलीवुड में छाएंगी परिधि शर्मा

परिधि शर्मा शो जोधा अकबर से टीवी पर लोकप्रिय हुईं. अब वो बॉलीवुड में इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' में नजर आएंगी. शादी के बाद एक्टिंग में कदम रखने वाली परिधि ने संघर्षों के बाद सफलता हासिल की. जानें उनके करियर की जर्नी के बारे में...

बॉलीवुड डेब्यू के लिए एक्साइटेड हैं परिधि (Photo: Instagram @paridhiofficial)
बॉलीवुड डेब्यू के लिए एक्साइटेड हैं परिधि (Photo: Instagram @paridhiofficial)

टीवी शो 'जोधा अकबर' से घर-घर में पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस परिधि शर्मा के फैंस के लिए गुडन्यूज है. सीरियल में उन्होंने जोधाबाई का रोल प्ले किया था. इस शुक्रवार फैंस को वो बड़े पर्दे पर दिखेंगी. इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक में वो अहम रोल निभा रही हैं. इस प्रोजेक्ट में काम करने के बाद परिधि भी काफी खुश हैं. जानते हैं उनके करियर के बारे में....

शादी के बाद शुरू की एक्टिंग

परिधि उन हीरोइनों में शामिल हैं जिन्होंने शादी होने के बाद इंडस्ट्री में कदम रखा. एक्ट्रेस ने 2009 में अहमदाबाद बेस्ड बिजनेसमैन तन्मई से शादी की थी. दोनों का एक बेटा है, जिसे एक्ट्रेस ने 2016 में जन्म दिया था. परिधि एक्ट्रेस बनने का क्रेडिट अपने पति को देती हैं. परिधि को आर्ट, एक्टिंग और डांसिंग का शुरू से शौक था. पति के कहने पर वो मुंबई एक्टिंग में अपना करियर बनाने आई थीं.

6 महीने तक परिधि ने ऑडिशन दिए लेकिन बार-बार उन्हें रिजेक्शन मिल रहा था. उन्होंने थिएटर भी जॉइन किया. 6 महीने के इंतजार के बाद एक शो उन्हें ऑफर हुआ था, जो बाद में कैंसिल हो गया था. मगर परिधि ने उम्मीद नहीं छोड़ी. 2010 में उनका शो आया 'तेरे मेरे सपने'. लेकिन उन्हें फेम मिला साल 2013 में सीरियल 'जोधा अकबर' से. 

कैसे मिला जोधा का रोल?

एक इंटरव्यू में परिधि ने बताया था कि 7 हजार लड़कियों में से जोधा के रोल में उन्हें चुना गया था. एकता कपूर ने पहली नजर में परिधि को रिजेक्ट कर दिया था. लेकिन जब वो जोधा की ड्रेस पहनकर आईं और डायलॉग बोला तो उन्हें सलेक्ट कर लिया गया. इस शो ने परिधि को नाम दिया लेकिन विवाद भी. शो के लीड एक्टर रजत टोकस संग उनकी खटपट की खबरें मीडिया में छाई रहती थीं. कहा जाता था वे सेट पर बात नहीं करते थे.

रजत संग लिपलॉक सीन करने को लेकर भी वो कंफर्टेबल नहीं थीं. उनकी आपत्ति जताने के बाद मेकर्स ने सीन्स को बदला और बॉडी डबल को इस्तेमाल किया गया था. सेट पर भले ही परिधि और रजत की नहीं बनी, लेकिन ऑनस्क्रीन उनकी केमिस्ट्री ने धमाल मचाया. 

डायरेक्टर संग हुआ था विवाद

ऐसी खबरें आई थीं कि परिधि ने शो के डायरेक्टर संतराम वर्मा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. हालांकि शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इससे इनकार किया था. उनका कहना था परिधि ने इस मामले को लेकर उनसे कोई शिकायत नहीं की है. बाद में ये मामला किसी तरह से शांत हुआ. एक्ट्रेस ने 'पटियाला बेब्स', 'जग जननी मां वैष्णो देवी', 'चीकू की मम्मी दूर की' में काम किया है. टीवी पर छाने के बाद वो बॉलीवुड में खुद को साबित करने को तैयार हैं. 
 

