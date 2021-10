Bigg Boss 15: प्रतीक सहजपाल के सपोर्ट में गौहर खान, बोलीं 'गलती सबसे होती है...'

बिग बॉस 15 के पहले वीकेंड का वार में काफी ड्रामा हुआ. सलमान खान ने शो में जहां मस्ती की वहीं बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट प्रतीक सहजपाल की जमकर क्लास भी लगाई. काफी डांट-फटकार सुनने के बाद प्रतीक टूट गए और सलमान के जाने के बाद वे फूट-फूटकर रोने लगे. प्रतीक का यह ब्रेकडाउन देख गौहर खान का दिल पिघल गया है.

गौहर ने ट्वीट किया- 'गलती सबसे होती है, पर उसके आधार पर किसी का कर‍ियर या उसके हालात पर ये मुहर लगा देना कि वो सिर्फ रियलिटी शो से रियलिटी शो में ही जा पाएगा, यह एक यंग शख्स के लिए निराशाजनक बात होगी...हां प्रतीक अग्रेस‍िव है अपने गेम प्लान में, पर मैं उम्मीद करती हूं कि वो अपने बर्ताव में सुधार लाएगा! #BB15 #genuineplayeratleast'.

Galti sabse hoti hai , but to write off one’s career n state that he will only hop from one reality show to other can be very discouraging for someone young 😢..yes pratik is aggressive In his game plan but i truly hope gets better at his behaviour, ! #bb15 #genuineplayeratleast