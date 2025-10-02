scorecardresearch
 

बिग बॉस 19 में विलेन बनीं फरहाना भट्ट, बदतमीजियों पर भड़के थे सलमान खान, नहीं हुआ असर

बिग बॉस में फरहाना भट्ट ने शो में एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया है. कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया और सलमान खान से फटकार भी खाई. उन्होंने घर के सदस्यों के साथ झगड़े किए. इसके लिए वो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हुईं. यूजर्स ने फरहाना को शो की विलेन का टैग दिया है.

फरहाना भट्ट हो रहीं ट्रोल (Photo: Instagram @farrhana_bhatt)
बिग बॉस में कश्मीर की हसीना फरहाना भट्ट छाई हुई हैं. शुरुआत में वो वीक गेम और कम फैंडम की वजह से शो से बाहर हुई थीं. लेकिन मेकर्स ने उन्हें सीक्रेट रूम में डाला. वहां से वापसी करने के बाद फरहाना ने खुद को लाइमलाइट में रखने का कोई मौका नहीं छोड़ा है. उन्होंने शो में हर किसी की नाक में दम कर रखा है. बीबी लवर्स उन्हें शो की वैम्प भी कहते हैं.

शो की विलेन बनीं फरहाना

फरहाना को घर में अक्सर लड़ते-झगड़ते और एग्रेसिव होते हुए ही देखा गया है. 61 साल की कुनिका सदानंद संग वो कई दफा बदतमीजी कर चुकी हैं. उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करती हैं. अशनूर कौर को छिपकली और अभिषेक बजाज को उनका सेक्रेटरी कहती हैं. शो में अपशब्द यूज करने के लिए फरहाना को सलमान खान से फटकार भी पड़ चुकी है. उनके पीस एक्टिविस्ट होने पर दबंग खान ने सवाल उठाए थे. बावजूद इसके फरहाना अपनी हरकतों से बाज नहीं आई हैं. उनका एग्रेशन और विवादित बोलना जारी है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फरहाना को पड़ी थी सलमान से डांट

बीते एपिसोड में फरहाना ने अभिषेक बजाज पर पानी फेंक दिया था. इसकी घरवालों ने आलोचना भी की थी. यूजर्स का मानना है फरहाना शो की सबसे निगेटिव कंटेस्टेंट हैं. अक्सर वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं. फरहाना ने इस पूरे वीक घर की कैप्टन होकर खूब सुर्खियां बटोरीं. अपने फैसलों और एग्रेशन से हर एपिसोड में दिखीं. भले ही लोग उन्हें विलेन बोले, लेकिन वो शो को खूब कंटेंट दे रही हैं. 

इन सेलेब्स की बदतमीजी पर भड़के थे सलमान

फरहाना से पहले भी शो में कई खिलाड़ी ऐसे आए थे जिन्होंने शो में बदतमीजी और झगड़े कर लाइमलाइट लूटी थी. अपने बिहेवियर के लिए इन्हें भी सलमान खान से फटकार मिली थी. इन कंटेस्टेंट्स में प्रियंका जग्गा, पूजा मिश्रा, निक्की तंबोली, इमाम सिद्दीकी, स्वामी ओम और जुबैर खान का नाम शामिल है. इनमें से कुछ ने तो हद पार कर दी थी. गुस्सा होकर होस्ट सलमान खान ने इन्हें शो से बाहर तक कर दिया था. 

---- समाप्त ----
