बिग बॉस में नया हंगामा, अमाल मलिक ने तान्या पर किया 'वार', 70 दिन बाद टूटेगी दोस्ती?

Bigg Boss19: इस हफ्ते वीकेंड का वार कई घरवालों के लिए काफी मुश्किल भरा रहा. अशनूर कौर को बॉडीशेम करने पर सलमान ने तान्या मित्तल और नीलम गिरी को जमकर फटकार लगाईं. कुनिका सदानंद को ऐज शेम करने पर अभिषेक को भी सलमान खान से खरी-खोटी सुनने को मिली. अब एकता कपूर ने शो में आकर घरवालों को एक खास टास्क दिया, जिसमें सभी कंटेस्टेंट्स एक दूसरे पर निशाना साधते दिखे.

एकता कपू के आने से शो में मचेगा धमाल?

रविवार के एपिसोड का प्रोमो वीडियो सामने आ चुका है. शो में एकता कपूर अपने मोस्ट पॉपुलर अपकमिंग शो नागिन की लीड स्टार के चेहरे को रिवील करने पहुंचीं. इस दौरान एकता ने घरवालों को एक मजेदार टास्क भी दिया. इस टास्क में घरवालों को बताना था कि वो किस कंटेस्टेंट को घर का सपेरा मानते हैं.

नीलम गिरीन ने गौरव खन्ना को बिग बॉस हाउस का सपेरा बताया. वहीं, फरहाना ने कहा कि उन्हें मालती चाहर सपेरा लगती हैं. तान्या ने अशनूर को सपेरा बताया. अशनूर को टारगेट करते हुए तान्या बोलीं- अभिषेक एक ही इंसान से बात कर सकता है. अगर किसी और से बात करे तो मैडम बीच में आ ही जाती हैं.

अमाल-तान्या की टूटेगी दोस्ती?

वहीं, अमाल मलिक ने दोस्त तान्या को सपेरा बताया. अमाल बोले- भाई के कहने पर मेरे कान, नाक, आंख सब खुल चुके हैं. प्रोमो देखकर साफ जाहिर है कि वीकेंड का वार के बाद घर में एक नया पंगा होने वाला है, क्योंकि तान्या और अमाल के रिश्ते में अब दूरियां आती दिखाई दे रही हैं. जब से सलमान ने अमाल को बताया है कि तान्या, मालती के खिलाफ उनके कान भर रही थीं, तब से अमाल ने तान्या से दूरी बना ली है.

नेहा कक्कड़ करेंगी धमाका

वीकेंड का वार में बॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ भी अपने नए गाने 'कोका कोला 2' को प्रमोट करने पहुंचे. नेहा और टोनी ने शो में खूब धमाल मचाया और घरवालों संग जमकर मस्ती भी की.

कुल-मिलाकर रविवार का एपिसोड ड्रामा, एंटरटेनमेंट और फन से भरपूर होने वाला है. शो के प्रोमो वीडियो फैंस को पसंद आ रहे हैं. फैंस भी एपिसोड देखने के लिए सुपर एक्साइटेड हैं. साथ ही आज के एपिसोड में ये भी पता चल जाएगा कि इस बार 'नागिन' कौन सी हसीना बनी है?

