Bigg boss 19: अशनूर ने तान्या पर किया वार, सपोर्ट में उतरे दोस्त अभिषेक, बोले- विक्टिम कार्ड...

'बिग बॉस 19' अब अपने एंडगेम की तरफ बढ़ रहा है. शो के आखिरी कुछ दिन बाकी हैं. ऐसे में शो की ट्रॉफी को लेकर घरवालों के बीच तगड़ा कॉम्पिटीशन जारी है. घर में 'टिकट टू फिनाले' टास्क हुआ जिसमें गौरव खन्ना की जीत हुई. लेकिन इसी टास्क के दौरान घर में तान्या मित्तल और अशनूर कौर के बीच कैटफाइट भी देखने मिली.

और पढ़ें

अशनूर ने किया तान्या मित्तल पर 'वार'?

दरअसल, अशनूर को 'टिकट टू फिनाले' टास्क से बाहर करने के लिए तान्या ने कई पैंतरे आजमाए, जिसमें वो सफल हुईं. इसी बात से नाराज होकर अशनूर ने तान्या के ऊपर पौधा फेंक दिया. हालांकि ऐसा उन्होंने गलती से या जानबूझकर किया, इसपर बहस जारी है. एपिसोड में देखा भी गया कि अशनूर को तान्या पर 'वार' का कोई पछतावा नहीं हुआ. सोशल मीडिया पर हर कोई 21 साल की एक्ट्रेस को फटकार रहा है.

अब अशनूर के 'वार' पर उनके दोस्त अभिषेक बजाज ने रिएक्ट किया है. फ्री प्रेस जर्नल संग बातचीत में एक्टर ने अशनूर को सपोर्ट करते हुए कहा, 'ये इन लोगों ने टास्क के दौरान मेरे साथ भी विक्टिम कार्ड खेला है और अब अशनूर के साथ भी यही कर रहे हैं. लेकिन अशनूर हमेशा से ही स्पोर्टिंग रही हैं. तान्या, कुनिका जी और नीलम ने अशनूर को टोका, धक्का दिया और पकड़ा और बॉडी शेम किया, फिर भी वो उसे हरा नहीं पाए. जहां बराबरी नहीं होती, वहां बदनामी करने की कोशिश करते हैं.'

Advertisement

अशनूर के सपोर्ट में आगे क्या बोले अभिषेक बजाज?

अभिषेक ने आगे कहा कि अशनूर को कई बार टास्क के दौरान चोट लगी हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की. बल्कि वो हमेशा खेल को खेल की तरह ही खेली हैं. अभिषेक के मुताबिक, अशनूर ने जानबूझकर तान्या पर वार नहीं किया है. बता दें कि अभिषेक बजाज जबतक घर में मौजूद थे, तबतक उनका और अशनूर का रिश्ता काफी चर्चा में रहा.

कई लोगों का मानना था कि अभिषेक और अशनूर के बीच दोस्ती से बढ़कर और भी चीजें हैं. हालांकि दोनों ने हमेशा अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया है.

---- समाप्त ----