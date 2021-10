Bigg Boss 15: प्रतीक की बहन ने लगाई जय भानुशाली की क्लास, बोलीं- कैसे दी दोबारा गाली?

टीवी का कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 15' पहले ही दिन से सुर्खियों में बना हुआ है. लड़ाई से लेकर रोमांस तक यहां देखने को मिल रहा है. इस कॉन्ट्रोवर्शियल शो में हाईवोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिल रहा है. प्रतीक सहजपाल और जय भानुशाली पहले ही दिन से दुश्मन बनते नजर आ चुके हैं. इन दोनों ही कंटेस्टेंट्स के बारे में बातें हो रही हैं. कुछ दिनों पहले प्रसारित हुए शो में प्रतीक को जय ने गाली दी थी, जिसके बाद रियलिटी शो स्टार ने 'बिग बॉस 15' के घर का एक शीशा तोड़ दिया था.

अब एक बार फिर प्रतीक सहजपाल और जय भानुशाली के बीच लड़ाई होती नजर आई. 'बिग बॉस' कैप्टेंसी टास्क की घोषणा करते हैं. टास्क के दौरान प्रतीक संग जय की तू-तू-मैं-मैं हो जाती है. जय भानुशाली एक बार फिर लड़ाई के बीच गाली देते नजर आए, जिसके बाद प्रतीक की बहन प्रेरणा का गुस्सा फूटा है.

Enough is enough !!!



You can't keep abusing #PratikSehajpal.

He has been respectful towards everyone. Now just because you lost from him that doesn't give you right to take out your frustrations on him by abusing.



This is INHUMANE #TeamPratikSehajpal@realsehajpal