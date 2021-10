Bigg Boss 15: प्रतीक और मायशा के बीच हुई बहस, एक्टर बोले- मेरे कैरेक्टर पर मत बोल

टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस 15' की शुरूआत हो चुकी है. हर बार की तरह इस बार भी दमदार कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं. दूसरे ही दिन हाउसमेट्स के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर बहुस होती नजर आई. मायशा अय्यर और प्रतीक सहजपाल के लिए ऐसी बातें आ रही हैं कि दोनों ही लाइफ के एक मोड़ पर एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. हालांकि, ऐसा नहीं था, दोनों की ही शो पर यह कहते देखा गया. अब दोनों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यह तू-तू-मैं-मैं करते नजर आ रहे हैं.

प्रतीक और मायशा के बीच हुई बहस

बता दें कि इस बार शो की थीम जंगल रखी गई है. ऐसे में नए कंटेस्टेंट्स को मेन घर में जाने से पहले जंगल में समय बिताना होगा. वहीं, मेन घर में शमिता शेट्टी, निशांत भट्ट और प्रतीक सहजपाल को ही रहने का अधिकार प्राप्त हुआ है. मायशा अय्यर को कपड़े बदलने थे, ऐसे में उन्होंने प्रतीक से बाथरूम के इस्तेमाल के लिए पूछा, जिसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया. मायशा को वहीं, कपड़े बदलने पड़े, इसपर दोनों के बीच काफी बहस होती नजर आई.

