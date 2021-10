BB: कश्मीरा शाह ने किया जय भानुशाली को सपोर्ट, प्रतीक सहजपाल की लगाई क्लास

बिग बॉस 15 शुरू होते ही सुर्खियों में आ गया है. पहले हफ्ते में ही घर में हंगामा और तोड़फोड़ देखने को मिल रही है. बीबी ओटीटी के कंटेस्टेंट प्रतीक सहजपाल ने बीबी15 हाउस में आते ही सभी जंगलवासियों की नाक में दम कर दिया है. बीते एपिसोड में प्रतीक और जय भानुशाली के बीच कहासुनी हुई. प्रतीक के बार बार झगड़ने की आदत से घरवाले ही नहीं दर्शक भी इरिटेट हो गए हैं.

प्रतीक सहजपाल पर निशाना, जय भानुशाली को मिल रहा सपोर्ट

शो की एक्स कंटेस्टेंट रहीं कश्मीरा शाह ने ट्वीट कर जय भानुशाली को सपोर्ट किया है और प्रतीक की क्लास लगाई है. कश्मीरा ने अपने ट्वीट में लिखा- मुझे बेहद खुशी है कि जय भानुशाली ने प्रतीक को उसकी जगह दिखाई. एक सफल एक्टर और जय जैसे इंसान से वो ऐसे कैसे बात कर सकता है. बिग बॉस ओटीटी से ही मैंने नोटिस किया है कि प्रतीक जबरदस्ती लड़ता है. मेरे ख्याल से प्रतीक को जय के रूप में उसका मैच मिल गया है.

I am so glad that #JayBhanushali put #PrateekSehajpal in his place. How can he talk to an accomplished actor and person like this. Right from the #biggbossott I have been seeing Prateek pick fights to get noticed. I think he has met his match in Jai @BiggBoss #bb15 #biggboss15