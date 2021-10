Bigg Boss 15: Kashmera Shah को ईशान की आंखों में दिखता है 'सच्चा प्यार', लेकिन माइशा के लिए कही ये बात

बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट कश्मीरा शाह शो की बहुत बड़ी फैन हैं और हर साल इस शो को करीब से फॉलो करती हैं. कश्मीरा कंटेस्टेंट्स के बिहेवियर और उनके गेम प्लान पर अपनी राय देने का भी कोई मौका नहीं छोड़ती हैं. अब कश्मीरा ने बिग बॉस 15 के पहले लव कपल ईशान सहगल और माइशा अय्यर के प्यार और रोमांस पर अपना रिएक्शन दिया है.

कश्मीरा को सच्चा लगता है ईशान का प्यार

कश्मीरा ने एक ट्वीट कर लिखा, "कभी-कभी प्यार बस हो जाता है. मुझे पता है कि यह बहुत जल्दी और अनरियल लग रहा है, लेकिन मैं ईशान सहगल को क्यों इतना ज्यादा पसंद कर रही हूं. जिस तरह वो माइशा से बात करते हैं और उनसे अपना आपा ना खोने का वादा करते है वो कमाल है. मुझे ईशान की आंखों में माइशा के लिए सच्चा प्यार दिखता है. मैं माइशा के लिए श्योर नहीं हूं."

Sometimes love just happens. I know it seems fast and unreal but why am I liking #IeshaanSehgaal so much. They way he talks to #meisha and promises her not lose his cool is just awesome. I see real love in his eyes for her. I am unsure about #meisha still @BiggBoss @ColorsTV