KBC के ओवरकॉन्फिडेंट बच्चा हुआ ट्रोल, अब बोले अमि‍ताभ खरगोश-कछुए की सीख याद रखना

कुछ दिनों पहले 'कौन बनेगा करोड़पति' पर एक बच्चा आया था, जिसने शो में अपने ओवरकॉन्फिडेंस से मात खाई थी. अब बिग बी ने एक ऐसी बात कही है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने उस बच्चे संग हुए विवाद पर रिएक्शन दिया है.

जिंदगी में अति आत्मविश्वास रखने पर बोले अमिताभ बच्चन (Photo: Screengrab)
अमिताभ बच्चन का रियलिटी गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' पिछले दिनों खूब सुर्खियों में आया. इसमें गुजरात से एक 10 साल का बच्चा इशित भट्ट आया था, जिसने अपने बर्ताव से सभी को हैरान किया. उसने जिस तरह बिग बी से बात की, हर किसी ने उसकी पेरेंटिंग पर सवाल खड़े करने शुरू किए. अब इस पूरे विवाद के बीच अमिताभ बच्चन ने कुछ कहा है, जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

इशित भट्ट के बर्ताव पर क्या बोले अमिताभ बच्चन?

इशित भट्ट हॉट सीट पर जैसे ही बैठ गए थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि उन्हें शो के सभी रूल्स मालूम हैं. अमिताभ उन्हें कुछ समझाने ना बैठे. फिर इशित सवाल खत्म होने से पहले ही जवाब देने लगते थे. उनके अंदर आत्मविश्वास इतना था, जिसे देख हर कोई परेशान हुआ. इस दौरान बिग बी ने शांतिपूर्वक पूरे मामले को संभाला. अंत में जब पांचवा सवाल आया, तब अपने ओवरकॉन्फिडेंस के चलते, इशित शो से बाहर हो गए और एक भी पॉइंट नहीं बटोर पाए. 

अब इशित भट्ट के जाने के बाद, बिग बी ने जिंदगी से जुड़ी एक जरूरी शिक्षा लोगों को दी है. हाल ही में एक एपिसोड के दौरान, अमिताभ बच्चन ने कहा, 'आप सभी ने बचपन में सांप-सीढ़ी का खेल खेला होगा. जब आप जीतने ही वाले होते हैं, तभी एक सांप आ जाता है और आप खेल हार जाते हैं. वो सांप खेल का रुख पूरी तरह बदल सकता है. असल जिंदगी में भी ऐसा होता है. इसमें वो सांप 'ओवरकॉन्फिडेंस' है. सभी खेल बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होते हैं जैसे जीत, हार, इनाम, ध्यान, एकजुटता और आत्मविश्वास.'

'लेकिन, ओवरकॉन्फिडेंस आपको एक ही झटके में नीचे गिरा सकता है. खरगोश और कछुए की कहानी तो आप जानते ही होंगे. कछुए का जीतना नामुमकिन था. लेकिन खरगोश का ओवरकॉन्फिडेंस उसे जीती हुई बाजी हारवा देता है. जोखिम उठाने से सावधान रहें और एक संतुष्ट खिलाड़ी की तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ खेल खेलें.'

इंटरनेट पर जमकर ट्रोल हो रहे इशित भट्ट

जब ये एपिसोड ऑन-एयर हुआ था, तभी से इसकी क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल थीं. हर कोई इशित के बर्ताव पर सवाल उठा रहा था. लेकिन उसी एपिसोड में एक और बच्चा कंटेस्टेंट बनकर आया, जो इससे पहले भी केबीसी के पिछले सीजन में आ चुका है. ये बच्चा हिमाचल का अरुणोदय शर्मा है, जिसने अपने सरल बर्ताव से बिग बी का दिल जीता था. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल है जिसमें अच्छी और बुरी पेरेंटिंग के बीच का फर्क समझाया जा रहा है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @letschatguys10

एक क्लिप में जहां इशित की वायरल क्लिप है, वहीं दूसरी तरफ अरुणोदय हैं जो इस साल दोबारा केबीसी में आए. जब वो पहली बार केबीसी में आए थे, तब वो करीब 9 साल के थे. उनकी जिंदगी शो के बाद काफी बदल चुकी है. वो जगह-जगह जाकर इंटरव्यू देते हैं. लेकिन उनका स्वभाव आज भी वैसा ही है. वो अभी भी अपनी नादानी से अमिताभ को इंप्रेस करते नजर आए. 

