वीर दास ने बेंगलुरु शो कैंसिल होने के बाद शेयर किया मजेदार वीडियो, ऑडियंस से पूछा 'यहां कोई पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं?'

स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास ने बेंगलुरु में अपना शो कैंसिल होने के बाद अब सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वीर दास अपने शो की ऑडियंस से पूछ रहे हैं, 'क्या आज यहां पर हमने किसी धर्म विशेष को निशाने पर रखा?' इसके जवाब में उनकी ऑडियंस एकसाथ चिल्लाकर कहती है 'नहीं'.

वीर के इस वीडियो का बैकग्राउंड ये है कि 11 नवंबर को बेंगलुरु में उनका शो होने वाला था, जिसे उन्हें आखिरी वक्त पर कैंसिल करना पड़ा. वजह ये थी कि वीर दास के शो के खिलाफ एक संगठन, हिंदू जनजागृति समिति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी. संगठन का आरोप था कि वीर अपने शोज में हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा चुके हैं और उन्होंने अपने शो में दुनिया भर के सामने देश की एक गलत छवि पेश की, इसलिए उनका शो होने से हालात बिगड़ सकते हैं. अब वीर ने बड़े शालीन तरीके से अपने शो के कैंसिल होने का जवाब एक वीडियो में दिया है.

वीर दास ने शेयर किया ऑडियंस का वीडियो

शो कैंसिल होने का जवाब मजेदार वीडियो से देते हुए वीर दास ने अपने ट्वीट में लिखा कि सुर्खियों में आने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है. वीर ने लिखा, 'ये वीडियो मैंने अपने एक शो के बाद बनाया था, जस्ट इन केस. मीडिया के तमाशे में या हेडलाइन के लिए इस्तेमाल होने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है. मैं एक आर्टिस्ट हूं और मुझे न्यूज़ में नहीं होना चाहिए. मेरे कंटेंट को लेकर बहुत सारे अनुमान लगाए जाते हैं. मैं अपनी आर्ट पर भरोसा करता हूं और मेरी ऑडियंस मेरी गवाह है.'

वीर ने दर्शकों से पूछा- 'आप में से कोई पाकिस्तानी एजेंट्स तो नहीं है?'

वीर ने जो वीडियो शेयर किया वो उनके एक शो का है. इसमें वो कह रहे हैं कि 'बहुत बार जब एक शो कैंसिल होता है तो लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि शो पर ऐसा क्या होता है. और मुझे पता है कि कोई भी ऑडियंस से नहीं पूछता'. इसके बाद वो अपना शो देख चुकी ऑडियंस से गवाही दिलवाने लगते हैं और एक साथ, उनके सवालों के जवाब हां या ना में देने को कहते हैं. वीर पूछना शुरू करते हैं- 'क्या मैंने किसी को ये करने के लिए पैसे दिए हैं? आप में से कोई भी, किसी चीज के प्रभाव में तो नहीं है? आप में से कोई आतंकवादी तो नहीं है? आप में से कोई पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं है?' वीर के शो की जनता इन सवालों का जवाब 'नहीं' में देती है. देखिए वीर का वीडियो:

I made this video after one of my shows, Just in Case. I have no interest in media spectacles or being used for headlines. I’m an artist. I shouldn’t be on the news. Many assumptions are made about my content. I trust my art and my audience to speak for me. #TrustTheAudience ❤️🙏 pic.twitter.com/NTT9T5cEq9