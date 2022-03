नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति Volodymyr Zelenskyy की कॉमेडी सीरीज

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है. ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति Volodymyr Zelenskyy लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते कि जेलेंस्की राष्ट्रपति बनने से पहले एक एक्टर और कॉमेडियन हुआ करते थे. जेलेंस्की ने अपने करियर में कई बढ़िया फिल्मों और टीवी सीरीज में काम किया था. इसी में से एक थी सर्वेंट ऑफ द पीपल.

जेलेंस्की की कॉमेडी सीरीज हुई स्ट्रीम

इस कॉमेडी सीरीज में Volodymyr Zelenskyy ने एक टीचर की भूमिका निभाई थी. इस टीचर को बाद में राष्ट्रपति बनने का मौका मिलता है. ये सीरीज यूक्रेन में हिट हुई थी और इसके तीन सीजन रिलीज किए गए थे. इतना ही नहीं सीरीज की सफलता को देखते हुए इसकी स्पिन ऑफ मूवी को भी बनाया गया था. अब सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल नेटफ्लिक्स पर आ गई है.

Volodymyr Zelenskyy की सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल को देखने में दिलचस्पी लोगों ने दिखाई थी. इसी के बाद नेटफ्लिक्स ने यह कदम उठाया है. नेटफ्लिक्स यूएस ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, 'आपने मांग की और हम उसे वापस ले आए. सर्वेंट ऑफ द पीपल एक बार फिर नेटफ्लिक्स यूएस पर उपलब्ध है. 2015 में आई इस कॉमेडी सीरीज में Volodymyr Zelenskyy एक टीचर का किरदार निभा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार पर शिकायत करते हुए वीडियो बनाता है और वीडियो के वायरल होने के बाद राष्ट्रपति बन जाता है.'

You asked and it’s back!



Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF