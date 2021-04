बिना मास्क पहने साथ सेल्फी लेने लगा फैन, एक्टर ने छीन लिया फोन, वीडियो वायरल

तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं और तमाम दिग्गज नेताओं और सेलेब्रिटीज ने मंगलवार को पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया. इनमें AIADMK के के.पलानिस्वामी, ओ.पनीरसेल्वम, DMK चीफ एम.के. स्टैलिन जैसे दिग्गज नेता और रजनीकांत, अजीत कुमार, विजय और कमल हासन जैसे सेलेब्रिटीज भी शामिल थे. अब माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अजीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

वीडियो में दिख रहा है कि एक फैन जो कि अपनी पत्नी के साथ पोलिंग बूथ पर वोट डालने आया हुआ था, वह एक्टर के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है. हालांकि फैन ने मास्क नहीं लगाया हुआ है. अजीत सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे फैन से उसका मोबाइल फोन छीन लेते हैं. हालांकि अगली क्लिप में दिखाया गया है कि वह किस तरह फैन को हिदायत देते हुए उसका फोन वापस भी कर देते हैं और उसे सॉरी कहते हैं.

अजीत का सपोर्ट करने वाले फैन्स इस वीडियो को तारीफ कर रहे हैं और ट्विटर पर बता रहे हैं कि किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने के बावजूद बिना अनुमति के सेल्फी लेने वाले फैन को एक्टर ने सबक सिखा दिया लेकिन बाद में शालीनता का परिचय देते हुए उसे न सिर्फ फोन वापस किया बल्कि उसे सॉरी भी कहा.

