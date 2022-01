पोस्टपोन नहीं होगी Yash की KGF Chapter 2, रॉकिंग स्टार ने बर्थडे पर शेयर किया नया पोस्टर

सुपरस्टार यश आज अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं. जन्मदिन के खास मौके पर यश ने अपने फैंस को गिफ्ट दिया है. यश ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF Chapter 2 का नया पोस्टर जारी कर दिया है. इस फिल्म का इंतजार फैंस को लंबे समय से है. ऐसे में यश ने पोस्टर शेयर कर वादा किया है कि फिल्म अप्रैल 2022 में ही रिलीज होगी.

यश ने फैंस को दिया तोहफा

पिछले साल सुपरस्टार यश के जन्मदिन पर 'केजीएफ चैप्टर 2' के मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज किया था. इस टीजर को फैंस की रिक्वेस्ट के बाद रिलीज किया गया था, जिसमें यश का बेहद कूल अंदाज देखने को मिला. साथ ही संजय दत्त के किरदार अधीरा की झलक भी फैंस को देखने मिली थी.

'KGF2' HOLDS ON TO 14 APRIL 2022... Team #KGFChapter2 - which had finalised 14 April 2022 - is sticking to this date... NO CHANGE IN RELEASE DATE... On #Yash's birthday today, Team #KGF2 unveils the new poster... pic.twitter.com/CGMb4ChhQA