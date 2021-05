सोनू सूद ने Cyclone Tauktae में फंसे लोगों के लिए जताई चिंता, सरकार से की ये अपील

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) कोरोना संकट के बीच पिछले साल से ही जरुरतमंद लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं. अब अरब सागर में बने दबाव के क्षेत्र की वजह से देश के कई राज्यों में चक्रवाती तूफान का खतरा बना हुआ है. ऐसे में सोनू सूद ने प्रभावित इलाकों के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है.

कई राज्यों में चक्रवाती तूफान (Cyclone Tauktae) का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में सोनू सूद ने अरब सागर के मध्य में फंसे भारतीयों को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से अपील करते हुए कहा कि लोगों को बचाने में मशीनरी का इस्तेमाल करें.

सोनू सूद ने अपने ट्वीटर पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें कुछ लोग तूफान में फंसे नजर आ रह हैं. सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमें उन लोगों की जान बचाने की जरूरत है जो अरब सागर के बीच साइक्लोन तौकते की वजह से फंस गए हैं.

We need to save the lives of these people who are struck in the middle of Arabian sea due to #tauktaecyclone .

CM Sir @BSYBJP request you to mobilise our machinery on saving these precious lives. @indiannavy #TauktaeCyclone pic.twitter.com/CZMfcuRWaC