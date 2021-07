यूट्यूब वीडियो में एक्टर को बताया गया मृत, रिपोर्ट करने पर मिला ये शॉकिंग जवाब

फिल्म रंग दे बसंती में नजर आए तमिल एक्टर सिद्धार्थ को लेकर एक यूट्यूब वीडियो में अजब बात कही गई. सिद्धार्थ को लेकर एक वीडियो में दावा किया गया कि वह साउथ के कम उम्र में गुजरने वाले एक्टर्स में से एक हैं. जब सिद्धार्थ को इस बारे में पता चला तो उन्होंने वीडियो को रिपोर्ट किया. इसके बाद उन्हें को जवाब मिला, जो हिलाने वाला था.

सिद्धार्थ को मिला शॉकिंग जवाब

सिद्धार्थ ने इस बारे में बताते हुए ट्वीट किया, 'मैंने मुझे मृत बताने वाली इस वीडियो को यूट्यूब पर रिपोर्ट किया. उनकी तरफ से जवाब आया- इस वीडियो में हमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही.'

I reported to youtube about this video claiming I'm dead. Many years ago.



They replied "Sorry there seems to be no problem with this video".



Me : ada paavi 🥺 https://t.co/3rOUWiocIv