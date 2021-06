सपना चौधरी ने ब्लैक गाउन में कराया हॉट फोटोशूट, तस्वीरें शेयर कर कही ये बात...

Sapna Chaudhary Photoshoot: हरियाणा की खूबसूरत अदाकारा और जानी मानी डांसर सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. अपने फैंस के लिए सपना आए दिन तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. कभी देसी तो कभी ग्लैमरस लुक में उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती है. एक बार फिर सपना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

फोटो में सपना का लुक काफी बदला हुआ नजर आ रहा है. अधिकतर साड़ी और लहंगे में अपनी तस्वीरें शेयर करने वाली सपना ने ब्लैक कलर के बैकलेस गाउन में फोटोशूट कराया है. तस्वीरों में सपना किसी फेयरी टेल प्रिंसेस से कम नहीं लग रही हैं. इस वेस्टर्न ड्रेस में सपना बेहद स्टाइलिश लग रही है.

तस्वीरें शेयर करते हुए सपना ने कैप्शन में लिखा Don’t push me,the beast inside me, Is sleeping not dead. सपना के इस पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट कर उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि हाल ही में सपना ने रेड कलर के खूबसूरत लहंगे में रेखा के इन आंखों की मस्ती के गाने पर डांस करते हुए एक वीडियो शेयर किया था.

इस वीडियो में सपना के एक्सप्रेशन भी गजब के हैं. वीडियो देख लोग उनकी तुलना रेखा से कर रहे थे. वर्क फ्रंट की बात करें तो सपना चौधरी फिलहाल, मुंबई में फिल्म ‘लव यू लोकतंत्र’ की शूटिंग में व्यस्त हैं. रवि किशन, स्नेहा उल्लाल, ईशा कोपिकर और अली असगर स्टारर इस फिल्म में सपना चौधरी एक आइटम सॉन्ग कर रही हैं.