क्या आपको पता है करोड़ों में कमाने वाली एक्ट्रेस Samantha Ruth की पहली सैलरी कितनी थी?

वेब सीरीज फैमिली मैन के बाद से ही सामंथा रुथ प्रभु बॉलीवुड में भी हिट हो गई हैं. सामंथा रुथ प्रभु एक जानी मानी हस्ती हैं, सिर्फ तेलुगु ही नहीं ग्लोबली भी एक्ट्रेस काफी फेमस हैं. वैसे तो, इस बात पर अकसर ही डिस्कशन होता आया है कि सामंथा को एक मूवी के लिए कितना पे किया जाता है. लेकिन, क्या आपको पता है कि उनकी पहली सैलरी कितनी थी?

पुराने वीडियो ने खोला राज

सामंथा का एक पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया के चक्कर काट रहा है. इस थ्रोबैक वीडियो में सामंथा ने खुद बताया कि उनकी पहली सैलरी कितनी थी और कैसे कमाए थे. वीडियो में सामंथा ने कहा- 'मेरी पहली कमाई 500 रुपयो की थी, जिसे मैंने 8 घंटे काम करके कमाया था. मैं 10वीं या 11वीं क्लास में थी जब मैंने एक होटल में चल रहे एक कॉन्फ्रेंस में 8 घंटे तक हेल्प किया था.' यह बात सामंथा ने इंस्टाग्राम के Ask me anything सेशन के दौरान बताया था, जिसका वीडियो कई फैन पेज ने शेयर किया है.

Her first income was Rs . 500 at 10 th std @Samanthaprabhu2 comes long way ❤️❤️ #SamanthaRuthPrabhu pic.twitter.com/2bBp2fLT8J April 21, 2022

रिपोर्ट्स की मानें तो सामंथा एक फिल्म के लिए 3 से 5 करोड़ चार्ज करती हैं. वहीं एक स्टेज परफॉर्मेंस या डांस नंबर के लिए भी सामंथा इतना ही अमाउंट लेती हैं. सामंथा सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि ब्रांड प्रमोशन के लिए भी खासी रकम लेती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर बिकिनी का प्रमोशन किया था. सामंथा को इंस्टाग्राम पर इन ब्रांड की फोटो पोस्ट और प्रमोशन करने के लिए 2 से 3 करोड़ रुपये मिलते हैं.

पर्सनल फ्रंट की बात करें तो सामंथा का हाल ही में नागा चैतन्य से तलाक हुआ है. कपल ने ऑफिशियली अपने सेपरेशन को अनाउंस किया था. सामंथा ने नागा के साथ की पिक्चर्स भी सोशल मीडिया से डिलीट कर दी हैं.

वर्क फ्रंट पर एक्ट्रेस काफी बिजी है. सामंथा रुथ प्रभू के पास काथू वाकूला काढ़ई फिल्म है, जो इसी साल रिलीज के लिए तैयार है. वहीं शाकुनतलम फिल्म की शूटिंग भी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है. सामंथा जल्दी ही एक तलुगु फिल्म में भी दिखाई देंगी. एक्ट्रेस विजय देवराकोंडा के खुशी में भी कास्ट की गई हैं.