Spiderman पर चढ़ा Pushpa का क्रेज, 'सामी-सामी' गाने पर किया डांस, वायरल हो रहा Video

किसी इंडियन गाने पर कभी स्पाइडरमैन को डांस करते देखा है? नहीं ना... तो हमारी ये खबर आपके लिए ही है. इन दिनों नॉर्थ-ईस्ट-साउथ-वेस्ट, एक ही फिल्म का जलवा है. वो है पुष्पा. पुष्पा का एक्शन, पुष्पा के गाने, पुष्पा की लव स्टोरी, पुष्पा का स्वैग.. अब पुष्पा की इतनी धूम है तो भला स्पाइडरमैन भी कहां पीछे रहने वाला है.

पुष्पा के गाने पर डांस करता स्पाइडरमैन, आपने देखा वीडियो?

ट्रेंड को फॉलो करते हुए स्पाइडरमैन ने भी पुष्पा पर थिरकना शुरू कर दिया. पुष्पा का गाना सामी सामी जबरदस्त हिट हुआ है. उसका हुक स्टेप तो माशाअल्लाह. डांस लवर्स के बीच इस हुक स्टेप ने सनसनी मचा रखी है. स्पाइडरमैन को भी ये गाना और इसपर डांस करना भाया है. पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन के भाई अल्लू शिरीष ने 'सामी सामी' पर थिरकते उस स्पाइडरमैन को सभी के सामने ला दिया है.

Spiderman celebrating his success dancing to "Rara Saami" from Pushpa! As a fan of AA & Spidey.. Waah! Yeh India hain boss. @SpiderMan good job buddy! pic.twitter.com/IGXdlfzsKv

अल्लू अर्जुन के भाई ने शेयर किया वीडियो

अल्लू शिरीष ने ट्ववीट कर वीडियो शेयर किया है जिसमें स्पाइडरमैन को रारा सामी गाने पर डांस करते देखा जा सकता है. गाने का ट्रेंडिंग हुकस्टेप भी स्पाइडरमैन ने फॉलो कर इस पर चार चांद लगा दिए हैं. अपनी पोस्ट में अल्लू शिरीष ने लिखा- स्पाइडरमैन अपनी कामयाबी का जश्न पुष्पा के गाने रारा सामी पर डांस कर मना रहा है. अल्लू अर्जुन और स्पाइडी का फैन होने के नाते... वाह. ये इंडियन है बॉस. स्पाइडरमैन बहुत बढ़िया.

#Pushpa is slowing down, but the job is done… A big, fat total in the pandemic era clearly indicates the love this film has got from moviegoers… [Week 4] Fri 1.95 cr, Sat 2.56 cr, Sun 3.48 cr, Mon 1.10 cr. Total: ₹ 81.58 cr. #India biz. pic.twitter.com/098hi3LXKR