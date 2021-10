साउथ फिल्मों के सुपरस्टार Puneeth Rajkumar नहीं रहे, हार्ट अटैक से 46 साल की उम्र में निधन

Puneeth Rajkumar Passed Away: साउथ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का निधन हो गया है. उनको हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें ICU में भर्ती किया गया था. पुनीत राजकुमार सिर्फ 46 साल के थे. उन्होंने साउथ की कई हिट फिल्में दी हैं. इससे पहले रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि एक्टर का हार्ट अटैक जिम में वर्कआउट करते आया था.

अस्पताल से आया बयान

29 अक्टूबर को हार्ट अटैक आने के बाद पुनीत राजकुमार को विक्रम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. डॉक्टरों ने कहा था कि पुनीत की हालत क्रिटिकल है और वह अपना बेस्ट देकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं. अब अस्पताल से ऑफिशियल बयान सामने आ गया है. बयान के मुताबिक, 46 साल के पुनीत का निधन हो गया है. उन्हें 29 अक्टूबर को सुबह 11.40 में सीने के दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था.

बयान में यह भी बताया गया है कि अस्पताल में भर्ती होने के समय पुनीत राजकुमार के शरीर में कोई हलचल नहीं थी. वह कार्डिएक ऐसिस्टोल में थे और डॉक्टरों ने तुरंत ही उन्हें रिवाइव करने की कोशिश शुरू कर दी थी.

Heartbroken 💔

Will always miss you my brother. #PuneethRajkumar