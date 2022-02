Kili Paul-Neema के टैलेंट से इंप्रेस PM Modi, 'मन की बात' में किया जिक्र

तंजान‍िया के भाई-बहन की जोड़ी क‍िली पॉल और नीमा सोशल मीड‍िया स्टार बन चुके हैं. भारतीय गानों के लिप सिंक ने उन्हें इतना पॉपुलर कर दिया है कि ये बात पब्ल‍िक ही नहीं बल्क‍ि प्रधानमंत्री तक जा पहुंची है. रव‍िवार को मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किली पॉल और नीमा का जिक्र किया.

पीएम मोदी ने भाई-बहन को सराहा

पीएम मोदी ने मन की बात में किल‍ी और नीमा के बारे में चर्चा करते हुए कहा- 'भारतीय संस्कृत‍ि और अपनी धरोहर की बात करते हुए मैं आज आपको मन की बात में दो लोगों से मिलवाना चाहता हूं. इन दिनों फेसबुक, ट्व‍िटर और इंस्टाग्राम पर तंजान‍िया के दो भाई-बहन किल‍ी पॉल और उनकी बहन नीमा ये बहुत चर्चा में हैं. और मुझे पक्का भरोसा है आपने भी उनके बारे में जरूर सुना होगा. उनके अंदर भारतीय संगीत को लेकर एक जुनून है, एक दीवानगी है और इसी वजह से वे काफी लोकप्र‍िय हैं. लिप सिंक के उनके तरीके से पता चलता है कि इसके लिए वे कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं.'

PM @narendramodi mentions about Kili Paul and Neema, who have who created ripples on social media by lip syncing several Indian songs. #MannKiBaat pic.twitter.com/xa85sbI3vW