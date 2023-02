तलाक मांगने के बाद खुश दिखी PAK एक्टर की एक्स वाइफ, पाकिस्तानी बोले- शर्म नहीं आती?

पाकिस्तानी एक्टर फिरोज खान की एक्स वाइफ अलीजा सुल्तान एक फिर चर्चा में हैं. अलीजा सुल्तान ने इंस्टाग्राम पर पर्सनल केयर का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो देखने के बाद लोग एक्ट्रेस को ट्रोल करने लगे हैं. जानते हैं कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है, जो लोग पाकिस्तानी एक्टर की एक्स वाइफ को ट्रोल किया जा रहा है.

हेयरकट पर ट्रोल हुईं अलीजा सुल्तान

अलीजा सुल्तान ने पिछले साल फिरोज खान से तलाक को लेकर सुर्खियों में आई थीं. अलीजा ने एक्टर पर शारीरिक और मानसिक हिंसा का आरोप लगाया था. कुछ लोगों का कहना था कि अलीजा ने तलाक का ऐलान सहानभूति और पॉपुलर होने के लिए किया. वहीं कुछ लोग अलीजा सुल्तान का सपोर्ट करते भी दिखे. तलाक के बाद अलीजा नये सिरे से लाइफ को जीने की कोशिश कर रही हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर हेयरकट का वीडियो शेयर किया है.

वीडियो में अलीजा को हेयरकट लेते हुए देखा जा सकता है. हेयरकट लेने के बाद अलीजा का लुक बदला और पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखने लगीं. लुक में बदलाव आने के बाद अलीजा बेहद खुश भी नजर आईं. पर कुछ लोगों को उनका ये बदलाव रास नहीं आया और उन्हें ट्रोल करने लगे. ट्रोलर्स का कहना है कि उन्होंने कभी एक तलाकशुदा महिला को इतना खुश नहीं देखा. वहीं कुछ ने कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए.

PEOPLE CAN NEVER SEE A DIVORCED WOMEN BEING HAPPY. pic.twitter.com/hF8FivE7Z5 — Fatima J. (@dowhateverrrr) January 29, 2023

यूजर्स ने किया सपोर्ट

अलीजा सुल्तान के वीडियो पर हेटर्स के कमेंट्स देखने के बाद कई लोग उनके सपोर्ट में आए. एक यूजर्स ने कहा कि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में महिलाएं तलाक के बाद बेहद खुश और स्ट्रांग नजर आती हैं. कोई नहीं जानना चाहता कि क्यों? वहीं एक ने लिखा कि वो अब्यूसिव डाइवोर्स से गुजरी है, लेकिन कोई भी उसके साथ दयालु नहीं होना चाहता है.

अलीजा सुल्तान के सपोर्ट में उतरे लोगों का कहना है कि उन्हें भी खुश रहने का हक है. खुद पर ध्यान देने का हक है, फिर एक हेयरकट के लिए इतना बवाल क्यों.

she literally posted her haircut, and she slayed it, she’s going thru a divorce, an abusive divorce, and yet people can’t be kind with her, she literally did nothing, why can’t i see these kinda comments under feroze’s post, it’s actually so sad and disgusting. — Fatima J. (@dowhateverrrr) January 29, 2023

Only a dead woman is worthy of being cried over other than that why didn't she take some more beatings for the sake of her children and loving husband. https://t.co/T53Bx3mF2O — Syeda Zainab فاطمہ (@ZaineSays) January 31, 2023

The truth is, divorced women in Pakistan are actually happier and stronger. Nobody wants you to know this because how else will they control you?



More power to women who fight their way out of abuse 👏🙌 https://t.co/RuWFkW9vFc — Manal Faheem Khan (@ManalFaheemKhan) January 31, 2023

21 सितंबर 2022 को सैयदा अलीजा ने एक पोस्ट के जरिए पति पर गंभीर आरोप लगाए थे. अलीजा ने घरेलू हिंसा के सबूत शेयर करते हुए इंटरनेट पर कुछ फोटोज भी शेयर की थीं, जिसमें उनके चेहरे और हाथों पर आए चोट के निशान देखे जा सकते थे. फिरोज खान की पत्नी के इस खुलासे ने फैंस और इंडस्ट्री हर किसी को हैरान कर दिया था.