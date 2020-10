मिर्जापुर 2 का ट्रेलर देख बोले फैंस, यूपी के हालात का CCTV फुटेज है क्या?

2020 में जिस वेब सीरीज का सभी को इंतजार था आखिरकार उसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. पंकज त्रिपाठी की वेब सीरीज मिर्जापुर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और फैन्स ने इसका जमकर स्वागत किया है. इस क्राइम वेब सीरीज के पहले सीजन ने सभी का ध्यान आकर्षित किया था और इसे जबरदस्त सफलता मिली थी. और अब इस वेब सीरीज के दूसरा पार्ट का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है. जल्द ही वेब सीरीज भी जारी कर दी जाएगी. मिर्जापुर 2 का ट्रेलर आते ही इसे जबरदस्त प्रतिक्रियाएं भी मिलनी शुरू हो गई हैं.

मिर्जापुर 2 के ट्रेलर में भी पिछली बार की तरह ही तगड़ी मारकाट दिखाई गई है. साथ ही इस सीजन में पॉलिटकल एंगल पिछली बार से ज्यादा सक्रिय हो गया है. ट्रेलर पर लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं. पिछले कुछ समय से उत्तरप्रदेश की जो स्थिति है उसे लोग मिर्जापुर 2 के साथ जोड़ते हुए देख रहे हैं. कई लोगों का ऐसा मानना है कि आज कल जितनी भी वेब सीरीज बन रही हैं वो सब यूपी में हो रही पॉलिटिक्स का सार हैं.

I think #Mirzapur2 would be just a collection of CCTV footage from UP. — Rofl Gandhi 2.0🏹 (@RoflGandhi_) September 29, 2020

New teaser of Mirzapur Season-2 is out now. Great performance by @alifazal9

Do watch it.



pic.twitter.com/TkacVHen70 — Aditya Ojha (@adityaojha075) October 4, 2020

Right now @Bjp is doing this#Mirzapur2 pic.twitter.com/iv5WyYgcvU — Risee (@IamRisee) October 6, 2020

इसके अलावा प्रशंसक मिर्जापुर 2 की रिलीज को लेकर उत्सुक नजर आ रहे हैं. कुछ लोग कालीन भैया की वजह से शो देखना चाह रहे हैं तो कुछ लोगों को अपने फेवरेट गुड्डू भैया का इंतजार है.

ये होगी कास्ट

मिर्जापुर 2 में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, रसिका दुगल, हर्ष शेखर गौड़, अमित सियाल, अंजुम शर्मा, शीबा चड्ढा, मनु ऋषि चड्ढा और राजेश तैलंग नजर आएंगे. इसके अलावा इसमें विजय वर्मा, प्रियांशु पेंदौली, और ईशा तलवार भी नजर आएंगे. शो 23 अक्टूबर को अमेजन प्राइम पर रिलीज किया जाएगा.