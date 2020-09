बंबई में का बा: मनोज बाजपेयी का भोजपुरी रैप वायरल, लोगों ने बताया 'रैप का बाप'

मनोज बाजपेयी का पहला खांटी भोजपुरी रैप 'बंबई में का बा' सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है. इसे काफी पसंद किया जा रहा है. इस गाने में यूपी-बिहार से मुंबई जाने वाले लोगों के दुख-दर्द को भोजपुरिया स्टाइल में परोसा गया है. सोशल मीडिया पर इसकी लाइनें तैर रही हैं. लोग मनोज बाजपेयी और अनुभव सिन्हा के इस गाने की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

कुछ लोग इस नए प्रयोग को भोजपुरी संगीत को फिर से जिंदा करने की कोशिश बता रहे हैं, तो कुछ इसे रैप का माई-बाप. 6 मिनट 21 सेकेंड का यह रैप पूर्वांचल और बिहार के प्रवासी लोगों के दुखों को समाहित करता है. इसमें मनोज बाजपेयी गाकर बताते हैं कि दो वक्त की रोटी के लिए लोग किस प्रकार अपनी कोठियों को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर उन्हें मुंबई में किस हाल में गुजर-बसर करना पड़ता है.

पूरा गाना भोजपुरी में गाया गया है. T Series द्वारा रिलीज किए गए इस गाने (Bambai Main Ka Ba) का डायरेक्शन अनुभव सिन्हा ने किया है. वहीं, मनोज बाजपेयी ने इसे गाया और इस पर परफॉर्म किया है. इस गाने के वीडियो बैकग्राउंड में मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान पैदल जाते दिखाया गया है. इसके अलावा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को दिखाया गया है.

इस रैप को डॉ. सागर ने लिखा है और अनुराग सैकिया ने संगीत दिया है. यह गाना बिहार के प्रवासी लोगों की कहानी को बयां करता है. मनोज बाजपेयी ने इस गाने को शेयर करते हुए लिखा, 'जनता के भरपूर मांग पर पेश है....'

गाने की कुछ लाइनें....



दु बिगहा में घर बा, लेकिन सुतल बानी टेम्पु में!

जीनगी ई अझुराईल बाटे, नून तेल व सेंपु में!!

मनवा हरिहर लगे भईया हाथ लगवाते माटी मे,

जियरा अजुओ अटकल बेटे गरमे चोखा भाठी में!!

गाना रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर जैसे इसके चाहने वालों की बाढ़ सी आ गई है. लोग इसे गर्दा भोजपुरी स्टाइल बता रहे हैं...

ग़ज़ब माहौल बना दिया आप दोनो ने! भोजपुरी संगीत को फिर से ज़िंदा करने कि इस कोशिश को सलाम! एकदमे बवाल बा! Do listen to these 6 mins of pure magic by @anubhavsinha and @BajpayeeManoj



Bambai Main Ka Ba | Manoj Bajpayee |Anubhav Sinha | Anur... https://t.co/YhPd8eJqFr via @YouTube — Marya Shakil (@maryashakil) September 9, 2020