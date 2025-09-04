मनोरंजन की दुनिया में ओरिजिनैलिटी और क्रिएटिविटी को हमेशा अहमियत दी जाती है. पर हाल ही में इसका उलटा एग्जाम्पल देखने को मिला. क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया लेकिन मजेदार विवाद खड़ा हो गया. पाकिस्तान में लॉन्च हुआ नया शो ‘कश्मीर कॉमेडी किचन’ शुरू होते ही सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के निशाने पर आ गया. क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट भारत के फेमस शो ‘लाफ्टर शेफ’ से मिलता-जुलता लगा.

टीआरपी का किंग रहा लाफ्टर शेफ शो

भारत में ‘लाफ्टर शेफ’ एक ऐसा शो रहा जिसने कॉमेडी और कुकिंग दोनों का बेहतरीन मिक्सचर पेश किया. इसमें सेलेब्स- अब चाहे वो एक्टर-एक्ट्रेस हों या कॉमेडियन्स, एक साथ आकर हंसी-मजाक के बीच स्वादिष्ट पकवान बनाते दिखे. दर्शकों को ये अनोखा फार्मेट बेहद पसंद आया. पॉपुलैरिटी इस कदर हुई कि पहले सीजन को 1.9 की हाईएस्ट टीआरपी मिली. इसके बाद पब्लिक डिमांड पर इसका दूसरा सीजन भी लाया गया.

अब पाकिस्तान ने हाल ही में ‘कश्मीर कॉमेडी किचन’ के नाम से एक नया शो लॉन्च किया, जिसका ढांचा और स्टाइल लगभग ‘लाफ्टर शेफ’ जैसा ही दिख रहा है. फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें कश्मीर को टाइटल में जोड़ दिया गया है, जिससे ये और संवेदनशील टॉपिक बन गया.

कश्मीर कॉमेडी किचन

सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का हमला

जैसे ही शो का प्रोमो सामने आया, सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे साफ तौर पर कॉपी-पेस्ट कह दिया. कई लोगों ने इसे न सिर्फ कॉपी बताया बल्कि “क्रिएटिव चोरी” कहकर ट्रोल भी किया.

दरअसल, प्रोमो में पाक सेलेब्स लाफ्टर शेफ शो की तरह ही हंसते खिलखिलाते, मस्ती-मजाक करते हुए खाना बनाने का कॉम्पिटीशन करते दिख रहे हैं. वहीं सेट भी भारतीय शो की तरह ही दिख रहा है, बस रंग अलग हैं. अलग-अलग काउंटर्स बने हुए हैं. जहां दो जोड़ियों को साथ मिलकर खाना बनाना है और एक-दूसरे से कम्पीट करना है. जो जीतेगा उसे शेफ की ओर से स्टार दिया जाएगा.

कश्मीर कॉमेडी किचन

सोशल मीडिया पर शो की जमकर किरकिरी हो रही है. यूजर्स का कहना है कि भारत ने अपने सेलेब्स को सितारे दिए थे तुम कम से कम बदलाव कर चांद ही दे देते. यहां भी कॉपी कर डाला. थोड़े तो चेंजिस किए होते. हालांकि कई यूजर्स सपोर्ट करते हुए ये भी कह रहे हैं कि हर कोई किसी ना किसी शो की कॉपी करता है. तो इसमें क्या बुराई है.

नाम पर भी विवाद

सबसे अधिक विवाद शो के नाम को लेकर हो रहा है. "कश्मीर" शब्द के इस्तेमाल ने इसे सिर्फ टीवी शो से ज्यादा, एक राजनीतिक रंग भी दे दिया है. यूजर्स इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कम से कम शो के नाम में तो क्रिएटिव बदलाव किया होता.

कश्मीर कॉमेडी किचन

बता दें, कश्मीर कॉमेडी किचन शो में पाकिस्तान के कई चर्चित सेलेब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इनमें अमर खान, यशमा गिल, मरियम नफीस, मुश्तफा चौधरी जैसे कलाकार शामिल हैं. शो की होस्ट फैजा सलीम हैं, वहीं शेफ की भूमिका में सादात सिद्दीकी हैं. ये शो 29 अगस्त से शुरू हो चुका है.

