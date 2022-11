खेसारी लाल यादव को देखने के लिये टावर पर चढ़े लोग, हुआ बवाल, करना पड़ा लाठीचार्ज

भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवादा में खेसारी लाल के एक कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया. कहा जा रहा है कि खेसारी लाल के प्रोग्राम में शामिल होने के लिये कोडरमा और गया से भारी तादाद में लोग पहुंचे थे. देर रात खेसारी लाल ने इवेंट में शिरकत की. उनके पहुंचते ही वहां मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई और हड़कंप मच गया.

खेसारी लाल के प्रोग्रोम में बवाल

रिपोर्ट के मुताबिक, खेसारी लाल का ये इवेंट नवादा जिले के तिलैया गांव के मैदान में रखा गया था. इवेंट का आयोजन छठ पूजा के शुभ मौके पर हुआ था. पर किसी ने नहीं सोचा था कि त्योहार के दिन खेसारी लाल के कार्यक्रम में इतनी भगदड़ मच जायेगी. बताया जा रहा है कि नृत्‍य-संगीत का ये कार्यक्रम सार्वजनिक छठ पूजा समिति की ओर से कराया गया था.

A large number of people climbed into the 165-feet high tower to watch Bhojpuri actor Khesari Lal Yadav and Akshara Singh concert in Latehar district. pic.twitter.com/yO7WX85Ia6