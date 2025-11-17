गुजराती फिल्म का धमाका! टूटने जा रहे KGF 2-बाहुबली 2 के रिकॉर्ड, भगवान कृष्ण से जुड़ी है कहानी

इंडियन सिनेमा में सरप्राइज का साल बनता जा रहा 2025, एक और तगड़ा सरप्राइज लेकर आया है. इस बार सरप्राइज आया है गुजरात से. हिंदी फिल्मों के लिए गुजरात सर्किट बहुत महत्वपूर्ण रहा है. कई फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बनाने में गुजरात के फिल्म दर्शकों का बड़ा सपोर्ट रहा है. मगर खुद गुजरात की फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ, कई रीजनल इंडस्ट्रीज के मुकाबले थोड़ी स्लो रही है. बॉक्स ऑफिस का सीन ऐसा रहा है कि गुजरात के बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी फिल्में हिंदी रिलीज रही हैं. गुजराती फिल्मों से हिंदी फिल्मों को कुछ चैलेंज नहीं मिला. मगर अब ये सरप्राइज करने वाली घटना भी घट रही है. ये कमाल कर रही है 'लालो: कृष्ण सदा सहायते', जिसे रिलीज हुए 38 दिन हो चुके हैं.

चिंगारी से वाइल्डफायर बनी 'लालो'

10 अक्टूबर को रिलीज हुई 'लालो' एक ऑटो ड्राईवर की कहानी है. इसके अपने जीवन में बहुत कुछ है जिसका उसे पछतावा है. पर ये सबकुछ इग्नोर करके बस चले जा रहा है. एक दिन ये ऑटो ड्राईवर लालो, एक फार्महाउस में अकेला फंस जाता है. कई दिनों तक फंसे रहने के बाद उसका सर्वाइव करना मुश्किल है. मगर फिर उसे भगवान कृष्ण दिखाई देने लगते हैं. वो अपने जीवन में झांकना शुरू करता है और फिर उसमें बदलाव आने लगता है. यानी अपने लालो एक तरह से एक मॉडर्न अर्जुन का सिंबल है, तो जीवन युद्ध में हाथ में धनुष लिए कन्फ्यूज खड़ा है.

सैकनिल्क का डाटा बताता है कि लगभग 4 करोड़ के बजट में बनी 'लालो' को बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ कमाने में लगभग 20 दिन लगे. इसके बाद पड़ीं दीवाली की छुट्टियां. 'लालो' के रिव्यूज अच्छे थे और 20 दिन से मिल रहे वर्ड ऑफ माउथ ने असर दिखाना शुरू किया. 23वें दिन फिल्म ने पहली बार एक ही दिन में, एक करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

इसके बाद से हर दिन दर्शक बढ़ते गए, टिकट सेल हर दिन नए रिकॉर्ड बनाने लगी. 31 दिन बाद इसने एक दिन में 7 करोड़ रुपये भी कमाए. रिलीज के 38वें दिन, इस संडे को भी फिल्म ने 6.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. अबतक 38 दिनों में इसका नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑलमोस्ट 53 करोड़ रुपये हो गया है.

सबसे बड़ी गुजराती फिल्म

गुजराती फिल्मों का 50 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन करना एक इतनी बड़ी बात है कि ये अबतक सिर्फ एक बार हुआ था. 2019 में आई गुजराती फिल्म 'चाल जीवी लाइये' ने पहली बार ये लैंडमार्क पार किया. अबतक यही सबसे बड़ी गुजराती फिल्म थी.

अब 'लालो' ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है. शनिवार को इसका ग्रॉस कलेक्शन 50 करोड़ का मार्क पार कर गया. वीकेंड के बाद इसका ग्रॉस कलेक्शन 62 करोड़ से ज्यादा हो चुका है.

गुजरात में बड़ी-बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ने जा रही है 'लालो'

गुजरात में सबसे ज्यादा नेट कलेक्शन का रिकॉर्ड अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' के नाम है. इसने राज्य में 100 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. गुजरात में फिल्मों के टॉप नेट कलेक्शन कुछ इस तरह हैं:

1. पुष्पा 2- 100 करोड़

2. गदर 2- 65 करोड़

3. बाहुबली 2- 64 करोड़

4. KGF 2- 59 करोड़

5. स्त्री 2- 54 करोड़

(*विभिन्न वेबसाइट्स और ट्रेड रिपोर्ट्स के सार्वजनिक डाटा के अनुसार)

शुक्रवार तक 'लालो' बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ की रेंज में डेली कलेक्शन कर रही थी. सोमवार से कमी भी आई तो ये लगभग 2 करोड़ का कलेक्शन रोजाना करती रहेगी. फिल्म के ट्रेंड को देखते हुए ये अनुमान लगाना बहुत सहज है. यानी आने वाले एक हफ्ते में पूरा चांस है कि ये गुजरात में 'गदर 2', 'बाहुबली 2', 'KGF 2' और 'स्त्री 2' को पीछे छोड़ देगी. लॉकडाउन के बाद, ये पहली बार होगा जब कोई गुजराती फिल्म, गुजरात के बॉक्स ऑफिस पर टॉप फिल्मों में शामिल होगी. वो भी बॉलीवुड और पैन इंडिया फिल्मों को पीछे छोड़कर.

