हॉलीवुड फिल्म 'द ग्रे मैन' के फर्स्ट रिव्यू में छाए धनुष, क्रिटिक्स ने की तारीफ, बोले- बेरहम और तेजतर्रार

धनुष की पहली हॉलीवुड फिल्म 'द ग्रे मैन' (The Gray Man) 22 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज के लिए तैयार है. रिलीज से पहले, रविवार को यूएस में मीडिया के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हो चुकी है. स्क्रीनिंग से पूरी फिल्म और धनुष (Dhanush) के किरदार को लेकर जिस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो इस बात की गारंटी हैं कि अपने फेवरेट स्टार को हॉलीवुड फिल्म में देखकर भारतीय जनता को बहुत मजा आने वाला है.

हॉलीवुड क्रिटिक ने की धनुष की जमकर तारीफ

जानी मानी हॉलीवुड क्रिटिक कर्टनी होवार्ड ने 'द ग्रे मैन' देखने के बाद ट्विटर पर अपना रिव्यू शेयर किया. उन्होंने लिखा कि फिल्म "ताकत, गोलियों और विट्स का एक युद्ध" है. धनुष के सीन्स के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा, "धनुष के सीन बेरहम और तेज तर्रार हैं."

.@Russo_Brother’ #TheGrayMan has unrelenting, well-constructed action sequences. Battle of wits, bullets & brawn. Ryan Gosling & @ChrisEvans share excellent repartee (and sleazebag facial hair!). Ana de Armas is badass & beauty. Dhanush’s scenes are ruthless & sharp. pic.twitter.com/aYNmxGpLkg

जब एक फैन ने कर्टनी से पूछा कि फिल्म में धनुष का रोल कितना लंबा है तो उन्होंने जवाब में लिखा, "ये थोड़ा छोटा है, लेकिन बहुत दमदार है, फिल्म के नैरेटिव और एक्शन में इसका वजन बहुत ज्यादा है."

स्क्रीनिंग के बाद प्रेस से बात करते हुए भी जीता दिल

Dhanush rocked! Very intimidating, excellent screen presence. In the Q&A after he was super charming. He nailed it, would like to see him return if there’s a sequel.