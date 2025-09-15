Bigg Boss Malayalam 7: लेस्बियन कपल पर किया आपत्तिजनक कमेंट, कंटेस्टेंट पर भड़के मोहनलाल, बोले- शो छोड़ो

बिग बॉस मलयालम 7 को लेकर बज बना हुआ है. शो में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से इंटरनेट पर यूजर्स के बीच बहस छिड़ी है. बीते वीकेंड का वार में शो की कंटेस्टेंट लक्ष्मी को होस्ट मोहनलाल से फटकार पड़ी. लक्ष्मी ने शो की लेस्बियन कपल अदीला नसरीन-फातिमा नूरा पर कमेंट किया था.

मोहनलाल को क्यों आया गु्स्सा?

लक्ष्मी ने रियलिटी शो में उनकी मौजदूगी पर ताना मारा. ये तक कहा कि लोग उन्हें अपने घर पर कभी नहीं बुलाएंगे. लक्ष्मी की इन बातों से मोहनलाल बेहद नाराज थे. उन्होंने लक्ष्मी को फटकारते हुए पूछा- वो कौन लोग हैं जो घरों में बुलाने लायक नहीं हैं? लक्ष्मी ने जब सफाई देने की कोशिश की तो मोहनलाल ने गुस्सा होते हुए कहा, अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वो शो छोड़कर जा सकती हैं.

मोहनलाल बोले- मैं अदीला और नूरा का अपने घर में स्वागत करूंगा. ऐसे कमेंट्स करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए. तुम्हें ऐसा कहने का हक किसने दिया कि घर में किसका स्वागत होगा और किसका नहीं? अगर तुम उनके साथ नहीं कर सकतीं तो तुरंत शो छोड़कर घर चली जाओ.

सोशल मीडिया पर मोहनलाल के रिस्पॉन्स को लोगों ने सराहा है. जिस तरह उन्होंने लक्ष्मी की क्लास लगाई है, उसकी तारीफ हुई है. फैंस ने साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की सराहना करते हुए उन्हें बेस्ट होस्ट कहा है. यूजर्स ने अदीला नसरीन-फातिमा नूरा के सपोर्ट में ढेरों कमेंट किए हैं.

अपने प्यार के लिए समाज से लड़ी थीं अदीला और नूरा

अदीला और नूरा ने एक-दूसरे के लिए अपनी फीलिंग को जगजाहिर किया था. एक होने के लिए दुनिया के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी. कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया. आखिरकार उनके प्यार की जीत हुई. उनकी सऊदी अरब में पहली मुलाकात हुई थी. तब वे 12वीं की पढ़ाई कर रही थीं.

उनके रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हुई. फिर वो प्यार में बदली. अपने प्यार के बारे में जब उन्होंने फैमिली को बताया तो सबने उनका विरोध किया. काफी लड़-झड़कर, कोर्ट की मदद लेकर उनके प्यार को मंजिल मिली. कोर्ट ने उन्हें साथ में रहने की इजाजत दी.



---- समाप्त ----