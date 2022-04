Oscars मिलने के बाद Will Smith को जाना पड़ता जेल, जिसे मारा थप्पड़ उसी ने बचाया

क्रिस रॉक (Chris Rock) और विल स्मिथ (Will Smith) के बीच ऑस्कर 2022 (Oscar 2022) में हुए विवाद ने दुनियाभर में सुर्खियां बटोरी हुई हैं. ऑस्कर के मंच पर क्रिस रॉक ने विल स्मिथ (Will Smith Smacks Chris Rock) की पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ (Jada Pinkett Smith) पर जोक मारा था. इस बात से नाराज होकर विल ने बीच शो में क्रिस को मुक्का जड़ दिया था. ऐसे में अब खबर है कि ऑस्कर 2022 में पुलिस (Police at Oscars 2022) पहले से तैनात थी. पुलिस ने विल स्मिथ को गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन क्रिस ने उन्हें रोक दिया था.

क्रिस की वजह से गिरफ्तार नहीं हुए विल

ऑस्कर 2022 के प्रोड्यूसर विल पैकर (Will Packer) ने इस बारे में बताया है. पैकर कहते हैं, 'अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि क्रिस रॉक ने विल स्मिथ के खिलाफ चार्ज (Chris Rock Refused to Press Charges) लगाने से मना कर दिया था.' पुलिस की बात को दोहराते हुए विल पैकर ने एबीसी के शो गुड मॉर्निंग अमेरिका पर बताया, 'वह कह रहे हैं कि हम उसे पकड़ लेंगे. हम अभी इसके लिए तैयार हैं.'

प्रोड्यूसर ने किया खुलासा

पैकर ने कहा कि पर्दे के पीछे पुलिस क्रिस रॉक के साथ विल स्मिथ को गिरफ्तार करने की बात डिसकस कर रही थी. उन्होंने कहा कि क्रिस पुलिस की बातों को नहीं मान रहे थे. उन्होंने कहा था, 'नहीं, नहीं, नहीं, मैं ठीक हूं.' विल पैकर ने कहा कि उन्हें क्रिस से बीच में कहना पड़ा था कि पुलिस की बात को पूरा सुन लें.

Bade Achhe Lagte Hain 2: बड़े अच्छे लगते हैं शो में दिखा कंडोम सीन, देखकर चकराए फैंस, हो रही चर्चा

विल स्मिथ ने मांगी थी माफी

विल स्मिथ ने सोशल मीडिया (Will Smith Apologizes to Chris Rock) पर एक बयान जारी कर क्रिस रॉक, ऑस्कर के प्रोड्यूसर और दर्शकों से माफी मांगी थी. उन्होंने कहा था कि उनका इमोशनल होकर रिएक्ट करना सही नहीं था. क्रिस रॉक के जोक की बात करें तो उन्होंने जेडा पिंकेट स्मिथ के गंजेपन का मजाक बनाया था. जेडा को यह बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि वह Alopecia नाम की बीमारी का सामना कर रही हैं. इसी की वजह से उन्होंने अपने बाल कटवाए हुए हैं.

Review: सुपर सोल्जर का तो पता नहीं, रोमांच से भरपूर दिखी जॉन अब्राहम की Attack

विल स्मिथ के क्रिस रॉक को मुक्का मारने के बाद इंटरनेट पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई थी. सोशल मीडिया पर दोनों का वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद इंटरनेट को दो हिस्सों में बंटे हुए भी देखा गया. कुछ यूजर्स ने विल स्मिथ की निंदा करते हुए उन्हें गलत भी बताया था. क्रिस रॉक ने कुछ दिन पहले एक कॉमेडी स्टैंड अप किया था. इसमें उन्होंने कहा था कि उनके साथ जो हुआ उसको भी वह समझ नहीं आप हैं.