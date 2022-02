Ukraine-Russia Crisis: Cardi B ने किया ट्वीट- ...जान से हाथ धो बैठूंगी

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत कर दी है. जिस युद्ध से सभी डर रहे थे, उसकी शुरुआत हो चुकी है. इस युद्ध पर अब रैपर कार्डी बी ने अपना रिएक्शन दिया है. कार्डी का कहना है कि वह उम्मीद करती हैं कि दुनिया के लीडर्स अपनी शक्ति पर गुमान करना बंद कर इस बात पर ध्यान दें कि किन लोगों पर इसका असर पड़ता है. कार्डी बी ने अपनी बात तो कही है, लेकिन साथ ही वह सावधानी भी बरत रही हैं.

कार्डी ने किया ट्वीट

कार्डी ने ट्वीट किया, 'उम्मीद करती हूं कि दुनिया के लीडर अपनी शक्ति के नशे में झूमना बंद कर दें और सही में इस बात पर ध्यान दें कि किसपर (नागरिक) इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया परेशानी में है.' कार्डी के इस ट्वीट के बाद एक यूजर ने लिखा कि उन्हें नहीं लगता कि सच में कार्डी बी इस बात को कह रही हैं.

Wish these world leaders stop tripping about power and really think about whose really getting affected (citizens) besides the whole world is in a crisis.War,sanctions,invasions should be the last thing these leaders should worry about. https://t.co/25qemEtzF9