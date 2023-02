तुर्की में तबाही, सितारों ने की मदद, लेकिन पाकिस्तान के एक्टर्स पर निकला फैन्स का गुस्सा

तुर्की-सीरिया में आए भूकंप ने एक झटके में कई जिंदगियां तबाह कर दी है. दुनियाभर के लोग तुर्की-सीरिया की मदद के लिए आगे आ रहे हैं. तुर्की के सेलिब्रिटीज भी फंड इक्ठ्ठा करके मासूम लोगों की मदद में जुटे हुए हैं. एक तरफ जहां हर कोई नेक पहल के लिए तुर्की के सेलिब्रिटीज की तारीफ कर रहा है. वहीं दूसरी पाकिस्तानी कलाकार ट्रोल हो रहे हैं. जानते हैं कि क्या वजह है आख‍िर क्यों पाकिस्तानी आर्टिस्ट को निशाना बनाया गया है.

ट्रोल हुए पाकिस्तानी आर्टिस्ट

तुर्की में मची तबाबी के बीच जिस तरह वहां के सेलिब्रिटी अपने देश की मदद में जुटे हैं. वो देख कर हर किसी का दिल खुश हो गया. सोशल मीडिया नेक काम के लिए तुर्की कलाकारों की तारीफ भी हो रही है. इस दौरान एक यूजर ने तर्की सेलिब्रिटीज की तारीफ में ट्वीट किया और पाकिस्तान आर्टिस्ट्स के रवैये पर सवाल उठाए.

यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, तुर्की के सेलिब्रिटी भूकंप पीड़ितों के लिए पैसे जुटा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी हस्तियां बाढ़ के दौरान अवॉर्ड फंक्शन के लिए रवाना हुईं. अफसोस. जो देश अपने लिए नहीं खड़ा हो सकता है. वो इससे भी बुरा डिजर्व करता है.

First, revenue gen was for flood victims.

Sec, all these telethons that happen in Pak, artists raise funds. For all the ShaukatK hospitals, artists have raised most of the funds with IK , but with inferiority complex like yours , you’ll always like others better.

So carry on. https://t.co/mixuC7Sc8D