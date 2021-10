टॉम क्रूज की वायरल हो रही लेटेस्ट फोटो, फैन्स के लिए पहचान पाना हुआ मुश्किल

हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज अपनी स्टनिंग पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं. इंडस्ट्री के यह इंटेंस एक्टर्स में शुमार हैं. सैन फ्रांसिस्को में हाल ही में एक्टर बेसबॉल गेम देखने पहुंचे. सोशल मीडिया पर इनकी लेटेस्ट फोटो वायरल हो रही है, जिसमें एक्टर को पहचान पाना फैन्स के लिए मुश्किल हो रहा है. टॉम क्रूज का चेहरा पहले से ज्यादा भारी नजर आ रहा है. फैन्स कन्फ्यूज हो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या यह आखिर टॉम क्रूज ही हैं?

वायरल हो रही फोटो

बता दें कि टॉम क्रूज जल्द ही फिल्म 'मिशन इम्पॉसिबल 7' में नजर आने वाले हैं. वह आजकल इस फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं. यूएस में हाल ही में एक्टर एक बेसबॉल गेम देखने पहुंचे. अपने चार्मिंग लुक्स से टॉम हमेशा ही फैन्स का दिल जीतते आए हैं. जो फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, उसमें एक्टर का चेहरा थोड़ा सूजा हुआ दिखाई दे रहा है. ऐसे में फैन्स के मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं. कई फैन्स का तो यह भी कहना है कि एक्टर ने सर्जरी तो नहीं कराई है.

एक फैन ने लिखा, "मैं नहीं बता सकता. कहीं, टॉम क्रूज ने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करा ली है या फिर यह टॉम क्रूज का हमशक्ल तो नहीं है." एक और फैन ने लिखा, "मुझे लगता है कि टॉम क्रूज इसलिए अलग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, जिसके कारणवश उनका चेहरा थोड़ा सूज गया है." एक के बाद एक फैन्स टॉम क्रूज के सूजे हुए चेहरे को लेकर सवाल कर रहे हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो टॉम क्रूज जल्द ही 'मिशन इम्पॉसिबल 7' में नजर आने वाले हैं. आखिरी बार इन्हें 'मिशनः इम्पॉसिबल फॉलआउट' में देखा गया था. इसके अलावा एक्टर के पास फिल्म 'टॉप गनः मेवरिक' भी है, जिसकी शूटिंग वह जल्द ही शुरू करेंगे. खबर आई थी कि ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा भी टॉम क्रूज संग फिल्म का हिस्सा बनेंगी.