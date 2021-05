रिचर्ड मैडेन से लिली सिंह तक, हॉलीवुड स्टार्स ने लगाई भारत के कोविड क्राइसिस में मदद की गुहार

भारत में कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है. रोज लाखों लोगों के वायरस से संक्रमित होने से देश की मेडिकल व्यवस्था डगमगा गई है. ऐसे में अन्य देशों के साथ-साथ हॉलीवुड स्टार्स भी इसे लेकर चिंता जता रहे हैं. जहां एक तरफ बॉलीवुड के स्टार्स जैसे सोनू सूद संग अन्य मदद करने में लगे हैं, वहीं कई हॉलीवुड स्टार्स भी भारत के सपोर्ट में आए हैं.

हाल ही में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने Give India के साथ हाथ मिलाकर भारत की मदद के लिए फंडरेजर की शुरुआत की थी. इसके बाद उनके पति और हॉलीवुड सिंगर-एक्टर निक जोनस ने भी मदद का हाथ बढ़ाया. अब सिंगर शॉन मेंडेस ने भी भारत की मदद करने के लिए एक वीडियो शेयर कर डोनेशन देने का आग्रह किया है. भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक जय शेट्टी के साथ मिलकर शॉन मेंडेस ने Give India और Indiaspora संग हाथ मिलाया है.

शॉन मेंडेस के अलावा यूट्यूबर लिली सिंह, हॉलीवुड एक्टर कुणाल नायर, मिंडी केलिंग, प्रियंका चोपड़ा के को-स्टार रिचर्ड मैडेन संग टू ऑल द बॉयज आई लव्ड बिफोर की एक्ट्रेस लाना कोंडोर तक ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरीज और ट्वीट्स से भारत की मदद का आग्रह किया है.

India needs our help. My friend @JayShettyIW and I are trying to raise $1M for @GiveIndia, and @IndiasporaForum will match it! This means every dollar is doubled, so we can try our best to make a difference. If you can help, I hope you will. https://t.co/9IaiHinCDL