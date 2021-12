Rihanna ने पहना 4 हजार रुपए का स्टाइलिश पजामा, यूजर्स बोले- इसमें छेद क्यों है?

सिंगर और एक्ट्रेस रिहाना को कुछ दिनों पहले बारबाडोस ने नेशनल हीरो के तमगे से नवाजा है. अपने इस सम्मान की वजह से रिहाना लाइमलाइट में हैं. इस बीच रिहाना अपने लॉन्जरे ब्रांड को लेकर सुर्ख‍ियों में आ गई हैं. उनकी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें रिहाना ने अपने लॉन्जरे लेबल सैवेज x फेंटी का पजामा पहना हुआ है. इसे देख यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़-सी आ गई है.

रिहाना ने हाल ही में अपने लॉन्जरे लेबल में एक और आइटम 'पजामा' लॉन्च किया है. ये पजामे आम पजामों की तरह नहीं है, बल्क‍ि बैक पर कट-आउट के साथ स्टाइल‍िश और रिविलंग डिजाइन वाले हैं. रिहाना के लॉन्जरे लेबल के ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट Savage X Fenty पर इसकी कीमत मौजूद है.

Only Rihanna breaks the internet pushing pyjamas, icon status😍 pic.twitter.com/omEyFw9jfE — MarajxFenty (@BadgalBaldi) November 30, 2021

Those Rihanna pajamas with the butt cut out is the ugliest thing I’ve ever seen — hodan🌙 (@hodanaybabe) November 28, 2021

Rihanna why the pajamas have a hole in the back on the bum? pic.twitter.com/FaNfg10CNR November 28, 2021

चार हजार रुपये है पजामे की कीमत

इसकी कीमत 49.95 यूएस डॉलर्स है जो कि भारतीय करेंसी के मुताबिक लगभग 4442 रुपये हैं. इस पजामे को इसी प्र‍िंट के ब्रालेट के साथ पेयर किया जा सकता है. प्रोडक्ट के ड‍िस्क्र‍िप्शन के अनुसार, यह पजामा हॉलीडे पजामा है जो कि सैवेज स्टाइल को फ्लॉन्ट करता है. रिहाना ने इसे पहनकर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. लेक‍िन उनके इस नए क्लोद‍िंग आइटम को सोशल मीडिया पर लोगों ने खराब बताया है.

Savage X Fenty ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट

Why have Rihanna’s new line of pyjamas got an arse cutout? pic.twitter.com/DB0WHJT8F2 — Farrah 🇵🇸 (@Farrah_000) November 29, 2021

लोगों ने रिहाना के पजामे को बताया 'खराब'

एक यूजर ने लिखा, 'रिहाना इन पजामों के पीछे छेद क्यों है?' दूसरे यूजर ने लिखा, 'रिहाना के नए पजामों में ये बैक कट-आउट क्यों है.' एक और यूजर ने लिखा, 'रिहाना के ये पजामे जिसमें बैक कट-आट है, ये अब तक का सबसे बदसूरत चीज है जिसे मैंने देखा है.' एक यूजर ने रिहाना की क‍िसी और फोटो के साथ उनके पजामों पर कमेंट किया 'ये बहुत खराब दिख रहे हैं, आई एम सॉरी.' कुछ और भी लोगों ने रिहाना के इस सैवेज पजामा को भद्दा बताया है. हालांकि रिहाना के फैंस ने कहा कि यह पजामा, रिहाना पर सूट करता है.