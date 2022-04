प्रेग्नेंट Rihanna को बॉयफ्रेंड रॉकी ने दिया धोखा? चीटिंग करते हुए पकड़े जाने की चर्चा

हॉलीवुड की फेमस सिंगर रिहाना इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. रिहाना ने कुछ दिनों पहले ही बेहद बोल्ड और सेक्सी मैटरनिटी फोटोशूट करवाया था. इस फोटोशूट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था. लेकिन अब जो खबर रिहाना को लेकर समाने आई है उसने फैंस को परेशान कर दिया था.

रिहाना का हो गया है ब्रेकअप?

अफवाहें उड़ रही हैं कि रिहाना और बॉयफ्रेंड ASAP Rocky का ब्रेकअप हो गया है. ट्विटर पर एक यूजर ने इस बात का दावा दिया है कि यह स्टार कपल अलग हो गया है और इनके अलग होने का कारण रॉकी का रिहाना पर चीटिंग करना है. यूजर का कहना है कि Amina Muaddi नाम की एक फुटवियर डिजाइनर के साथ रॉकी का अफेयर चल रहा है. अमीना फेंटी फुटवियर की डिजाइनर हैं. फेंटी, रिहाना का ही अपना ब्रांड है. इस बारे में जब रिहाना को पता चला तो उन्होंने रॉकी से अपने रिश्ते को खत्म कर दिया.

रेस्टोरेंट में रोती दिखीं रिहाना

यूजर ने बताया कि लॉस एंजलिस के क्रेग्स नाम के रेस्टोरेंट में रिहाना और रॉकी को लड़ते हुए देखा गया था. रिहाना को रॉकी और अमीना के रिश्ते के बारे में पता चला, जिसकी वजह से वह बेहद दुखी हैं. रेस्टोरेंट में रिहाना, अमीना और रॉकी के बारे में बात करते हुए रो रही थीं. उन्होंने रॉकी से अपना रिश्ता खत्म किया और फिर रेस्टोरेंट के पीछे के दरवाजें से चली गईं. जरूरी बात यह है कि रॉकी, रिहाना के होने वाले बच्चे के पिता हैं.

रॉकी के बच्चे की मां बनने वाली हैं सिंगर

रिहाना पहली बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने और रॉकी ने अपने पहले बच्चे के आने की खबर जनवरी में दी थी. रिहाना ने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान एक फोटोशूट से किया था. लेकिन अब रिहाना और रॉकी के ब्रेकअप की अफवाह ने फैंस का दिल तोड़ दिया है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स रॉकी को कोस रहे हैं. कुछ का कहना है कि रॉकी बेवकूफ हैं. तो कुछ ने कहा है कि अपने बच्चे की होने वाली मां को यूं चीट करना बेहद बुरी बात है.

वहीं कुछ इस सिचुएशन पर मजे भी ले रहे हैं. यूजर्स ने रिहाना के एक्स बॉयफ्रेंड और रैपर ड्रेक के मीम्स शेयर किया है और कहा है कि ब्रेकअप की खबर सुनकर ड्रेक को जरूरी खुशी हो रही होगी. लेकिन साथ ही फैंस ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि रिहाना और रॉकी के ब्रेकअप की खबर सच्ची है. देखें ट्विटर यूजर्स के रिएक्शन-

Rihanna & ASAP Rocky have split. Rihanna broke up with him after she caught him cheating with shoe designer Amina Muaddi. — LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 14, 2022

ASAP & Amina is not new though as she was seeing him years ago and also collaborated with him on a collection of shoes. — LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 14, 2022

Things apparently hit the fan at Craigs in LA — LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 14, 2022

Forget the fact that she is Rihanna, cheating on a woman pregnant with your kid is insane lowkey — ͏layi (@layi_olusanya) April 14, 2022

me after hearing Rihanna and asap rocky split pic.twitter.com/0BA5CDSn7k — Septimus Prime 🇸🇱 (@septimusajprime) April 14, 2022

They’re saying Rocky cheated on Rihanna and now my girlfriend is mad at ME. — Nikolas Draper-Ivey (@NikDraperIvey) April 15, 2022

"asap rocky and rihanna are no longer together"



drake: hey riri, im sorry you're going through this. i will be here for you pic.twitter.com/pW4A5Hzf1j April 14, 2022

“A$AP rocky and Rihanna broke up??? It’s my time to shine” pic.twitter.com/AbLVYvGdLI — Nens (@nenehnoir) April 14, 2022

Drake after spreading the news that Rihanna broke up with ASAP Rocky after catching him cheating with Amina Muaddi pic.twitter.com/ntXRDVkgas — 𝙷𝚘𝚘𝚍𝚒𝚎𝙻𝙱𝙹  (@HoodieLBJ) April 14, 2022

Rihanna and ASAP Rocky has split up



Drake: pic.twitter.com/do4upCLn4b — Dawn Of Africa🖤🏴🔱 (@dawn_of_africa) April 14, 2022

Drake on his way rn to console Rihanna after ASAP Rocky cheated on her pic.twitter.com/xFFGjqDOdN — Holli 🍉 (@Holliaietan) April 14, 2022

i do not believe Asap Rocky cheated on Rihanna. i refuse to believe he’s that dumb. — 𝟒𝐏𝐀𝐂 (@neomokss_) April 14, 2022

Twitter finding out ASAP Rocky cheated on Rihanna pic.twitter.com/Dl3EfAM6LZ — 🥶🔥 (@IonCheat) April 14, 2022

“ASAP Rocky… is cheating… on Rihanna… with… Amina Muaddi, yea, that’ll get the people going” pic.twitter.com/QGPRVQfqzt April 14, 2022

Even serial cheaters dont understand how and why Asap Rocky would cheat on Rihanna pic.twitter.com/qgZBJMa1I5 — DawieSA (@DawieChetty) April 14, 2022

Drake after hearing Rihanna and ASAP Rocky are no longer together pic.twitter.com/nsyaoqOYpc — Frenchkind🗿 (@o6inna) April 14, 2022

i know ASAP Rocky didn’t have the audacity to cheat on rihanna. it can’t be true or possible tf — 2000s (@PopCulture2000s) April 14, 2022

Me finding out Rihanna and asap have broken up but I have yet to seen an actually valid source to confirm pic.twitter.com/vKoYRID7X3 — Libby Richard (@kxng_liz_) April 14, 2022

वैसे इस बात का ध्यान रखें कि रिहाना ने अभी तक इस अफवाहों पर अपना रिएक्शन नहीं दिया है. रिहाना और रॉकी का रिश्ता साल 2020 में शुरू हुआ था. साल 2021 में जीक्यू मैगजीन से बातचीत के दौरान रॉकी ने रिहाना को अपनी जिंदगी का प्यार बताया था. रॉकी संग रिहाना का नाम वैसे साल 2013 में भी जुड़ा था. लेकिन तब दोनों ने एक दूसरे को अपना दोस्त बताया था.