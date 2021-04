हैरी और मेगन मार्कल ने प्रिंस फिलिप को दी श्रद्धांजलि, अंतिम संस्कार में होंगे शामिल

इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पति, प्रिंस फिलिप, ड्यूक ऑफ एड‍िनबर्ग का शुक्रवार को 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया. इसके बाद से रॉयल फैमिली में शोक का माहौल है. उनके निधन पर ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स यानी प्र‍िंस फिलिप के पोते प्र‍िंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने भी श्रद्धांजल‍ि दी है. हैरी और मेगन ने अपनी वेबसाइट Archewell Foundation पर प्रिंस फिलिप के नाम पोस्ट लिखा है.

प्र‍िंस हैरी और मेगन ने वेबसाइट पर लिखा- 'His Royal Highness The Duke of Edinburgh 1921-2021 की याद में. अपनी सर्विस के लिए धन्यवाद...आप बहुत याद आएंगे'. चर्चा है कि प्र‍िंस हैरी यूके जाकर अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे. ताजा कोव‍िड-19 नियमों के तहत, हैरी कुछ दिन क्वारनटीन में रहेंगे और दादाजी के अंतिम संस्कार में पर‍िवार के साथ शामिल होने से पहले उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा. प्र‍िंस फ‍िलिप का अंतिम संस्कार विंडसर कैसल के सेंट जॉर्ज चैपल में किया जाएगा.

हैरी और मेगन की वेबसाइट Archewell का स्क्रीनशॉट

प्र‍िंस फिलिप के अंत‍िम संस्कार में मेगन होंगी शाम‍िल?

वहीं प्र‍िंस फिलिप के अंतिम संस्कार में मेगन मार्कल के जाने की अभी कोई अपडेट नहीं आई है. मेगन इस समय प्रेग्नेंट हैं, ऐसे में प्र‍िंस फिल‍िप के अंतिम संस्कार में उनका शामिल होना मुश्क‍िल है. मेगन इस वक्त कैलिफोर्न‍िया में हैं, जहां वे प्र‍िंस हैरी और बेटे आर्ची के साथ पिछले साल मार्च 2020 में श‍िफ्ट हुई थीं. 2020 में मेगन और प्र‍िंस हैरी ने रॉयल फैमिली से खुद को अलग कर लिया था. मालूम हो मेगन और हैरी जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं.

हैरी संग ऐसे थे प्र‍िंंस फ‍िल‍िप के र‍िश्ते

प्र‍िंस हैरी अपने दादाजी प्र‍िंस फिलिप के बहुत नजदीक थे. दोनों को कई बार रॉयल आउट‍िंग्स पर हंसी-मजाक करते देखा गया है. जब प्र‍िंस हैरी की मां प्र‍िंसेस डायना का निधन हुआ था, तब उनके दादाजी फिलिप ने उन्हें बहुत संभाला था. प्र‍िंस फिलिप ने मई 2018 में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बावजूद पोते हैरी और मेगन की रॉयल वेड‍िंग में श‍िरकत की थी. वे कपल के पहले बच्चे आर्ची के जन्म के समय, फैमिली फोटो में भी मौजूद थे.

गौरतलब है कि प्रिंस फिलिप को ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग (Duke of Edinburgh) का सम्मान हासिल था. शुक्रवार को विंडसर कैसल में उन्होंने आखिरी सांस ली. रॉयल फैमली की तरफ से ट्वीट कर इस दुखद खबर की जानकारी दी गई थी. हाल ही में प्रिंस फिलिप तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती थे, जहां एक महीने रहने के बाद उन्हें 16 मार्च को अस्पताल से छुट्टी मिली थी.