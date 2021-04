हॉलीवुड स्टार पॉल रिटर का 54 साल की उम्र में निधन, Chernobyl में निभाया यादगार किरदार

हॉलीवुड स्टार पॉल रिटर का 5 अप्रैल को 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. चेरनोबिल, फ्राइडे नाइट ड‍िनर, हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस जैसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे पॉल के जाने से लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है. उनकी मौत का कारण ब्रेन ट्यूमर बताया जा रहा है.

पॉल के प्रवक्ता ने एक्टर की मौत की खबर कंफर्म की है. उन्होंने कहा- 'पॉल का निधन सोमवार रात घर में हुआ है. उनकी पत्नी पॉली और दोनों बेटे फ्रैंक और नोआ आख‍िरी वक्त में उनके साथ मौजूद थे. पॉल 54 वर्ष के थे और ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे थे'. उन्होंने आगे कहा- 'पॉल एक बेहतरीन एक्टर थे जिन्होंने विभ‍िन्न किरदारों के जर‍िए स्टेज और स्क्रीन पर अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया. वे बहुत बुद्ध‍िमान, दयालु और मजाकिया शख्स थे. हम उन्हें बहुत मिस करेंगे'.

One of my fondest memories of Paul Ritter was filming this scene with him. God he was brilliant. https://t.co/AY4MXn367E — Robert Popper (@robertpopper) April 6, 2021

#PaulRitter I don’t usually tweet. But this an exception, gone far too soon an amazing talented man that made us laugh even if these tough times. Versatile in Harry Potter, FND, Chernobyl and may more RIP and just thank you :) https://t.co/JbJNPsAAYZ — Caitlin Neal (@Caitlinen03) April 6, 2021

Sad sad we've lost a great British actor, Paul Ritter. His fav Friday night Dinner words "shit on it". RIP thoughts with his family at this time 🥰 😢 love him in so many movies Chernobyl, Harry Potter, hannibal rising & more. #paulritter pic.twitter.com/Ml9dMjDoH2 — Mags 〓〓 (@Pukekobird) April 6, 2021

Will be cooking up 'a lovely bit of squirrel' tonight in memory of the very talented #PaulRitter Will always be remembered for the great #Fridaynightdinner but was fantastic in Chernobyl and Harry Potter too 😭 such a sad loss #RIP — Tina Long Screenwriter (@TinaLong877) April 6, 2021

फ्राइडे नाइट ड‍िनर के क्र‍िएटर ने पॉल के बारे में कहा ये

पॉल के निधन पर सेलेब्स समेत फैंस ने शोक जाह‍िर किया है. फ्राइडे नाइट डिनर के क्रिएटर रॉबर्ट पॉपर ने कहा- 'बेहद समझदार, मजाकिया, बुद्ध‍िमान और दयालु इंसान थे पॉल. उनमें एक बहुत ही खास बात थी कि वे लोगों से आसानी से जुड़ जाते थे इसल‍िए लोग उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते थे'. पॉल को याद करते हुए रॉबर्ट ने आगे कहा कि 'पॉल अपने कैरेक्टर में जाने से पहले बहुत शांत और फोकस्ड रहते थे, जैसे ही वे कैरेक्टर प्ले करने के लिए जाते, उनकी एनर्जी देखने लायक होती थी. मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी कुछ गलत किया है. वे बहुत प्रोफेशनल और प्यारे इंसान थे.'

RIP #PaulRitter - a wonderfully talented actor, famous for his TV roles such as Channel 4 comedy ‘Friday Night Dinner’, ‘Chernobyl’ and ‘Vera’, and films such as ‘Quantum Of Solace’, ‘Son Of Rambow’ and ‘Harry Potter And The Half-Blood Prince’ 🌷 pic.twitter.com/cf6daxh5wM — Chris (@GelNerd) April 6, 2021

पॉल र‍िटर के ह‍िट प्रोजेक्ट्स

पॉल रिटर ने स्काई ड्रामा चेरनोबिल, हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्र‍िंस, चेरनोबिल, फा्रइडे नाइट डिनर समेत जेम्स बॉन्ड फिल्म क्वान्टम ऑफ सोलेस जैसी कई हिट प्रोजेक्ट्स में यादगार किरदार निभा चुके हैं. चेरनोबिल में पॉल रिटर ने Anatoly Dyatlov का किरदार निभाया था. इस कैरेक्टर में उनके अभ‍िनय ने अमिट छाप छोड़ी. इसके अलावा वे वेरा, बेलग्रेव‍िया, कोल्ड फीट और नो ऑफेंस जैसे टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं.