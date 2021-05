प्राइवेट आइलैंड पर बर्थडे मनाने के बाद किम कर्दाशियां को हुआ था कोरोना? बताया सच

हॉलीवुड सेलेब्रिटी और बिजनेसवुमन किम कर्दाशियां को लेकर खबर आई है कि उनके जन्मदिन सेलिब्रेशन के बाद उन्हें कोविड हो गया था. अमेरिकन रियलिटी टीवी की स्टार किम कर्दाशियां अक्टूबर 2020 में एक प्राइवेट आइलैंड पर अपना जन्मदिन मनाने गई थीं. इस दौरान उनके चारों बच्चों समेत सभी बहनें और मां क्रिस जेनर उनके साथ मौजूद थीं.

पिछले साल किम को हुआ था कोरोना?

किम के कोरोना महामारी के बीच यूं जन्मदिन सेलिब्रेट करने पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी और उनके परिवार की निंदा की थी. हालांकि अब किम की जिंदगी पर बने शो Keeping Up With Kardashians के नए एपिसोड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पिछले साल किम कर्दाशियां और उनके बच्चे कोरोना से पीड़ित थे. हालांकि किम ने अब इस बात को खारिज कर दिया है कि उन्हें बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद कोरोना हुआ था.

किम कर्दाशियां ने बताया सच

अमेरिकन वेबसाइट बजफीड ने Keeping Up With Kardashians में किम के कोरोना पॉजिटिव होने की बात को देखने के बाद टाइमलाइन पर ध्यान देते हुए ट्वीट किया कि किम अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद कोरोना हुआ था. इस ट्वीट का जवाब देते हुए किम कर्दाशियां ने लिखा, 'यह गलत खबर है. किसी को भी ट्रिप पर कोविड नहीं हुआ था. हमारे परिवार में सबसे पहले सेंट को कोविड हुआ था और यह उसे अपने एक स्कूल के कोविड पॉजिटिव बच्चे की वजह से हुआ था. इसके बाद उनका ख्याल रखते हुए मुझे वायरस ने पकड़ लिया था और मैं बीमार हो गई थी.'

False. Nobody caught Covid from the trip. Saint was the first to have it in our family and he caught it from school from another student who tested positive first. I then developed symptoms and got it a few days after he coughed on me while caring for him. https://t.co/hTWbB6JC25