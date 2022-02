बेशुमार शोहरत, खुशहाल परिवार, फिर भी आत्महत्या करने की सोचता रहा ये स्टार

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कान्ये वेस्ट के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, जिसका नाम 'अ कान्ये ट्रायॉल्जी' है. इसे जीन यूज ने बनाया है. इस डॉक्यूमेंट्री में कान्ये वेस्ट के मानसिक स्वास्थ्य पर गहराई से चर्चा की गई है. अमेरिकन रैपर ने इस डॉक्यूमेंट्री में बताया कि उनकी लाइफ में एक समय ऐसा आया था, जब उन्हें सुसाइड के ख्याल आते थे. इस तीन पार्ट की डॉक्यूमेंट्री में उनके 21 सालों के इवेंट्स को कवर किया गया है. इसे शीके ओजाह और कान्ये के दोस्त क्लारेंस सायमन ने डायरेक्ट किया है. डॉक्यूमेंट्री का पहला हिस्सा साल 1998 पर आधारित है. दूसरे में कान्ये के शुरुआत स्ट्रगल के बारे में बताया गया है और तीसरे पार्ट में कान्ये अपने मानसिक स्वास्थ्य और बायपोलर डिसऑर्डर के बारे में खुलकर बताते नजर आएंगे.

दिलचस्प होगी कान्ये की डॉक्यूमेंट्री

2 मार्च को रिलीज होने वाली इस डॉक्यूमेंट्री में ग्रैमी विनर कान्ये वेस्ट, सुसाइड के ख्याल और परकोसेट (ड्रग्स अब्यूज) के बारे में बताएंगे. हाल ही में एक इंटरव्यू में कान्ये ने बताया कि मेरा म्यूजिकल करियर पीक पर था और वह परिवार से भी संतुष्ट थे, फिर भी उन्हें सुसाइड के ख्याल आते थे. मेरे पास घर था, पत्नी, बच्चे, फिर भी मुझे सुसाइड के ख्याल आते थे. अभी भी मेरे साथ कई बार परकोसेट अडिक्शन जैसी चीजें हो जाती हैं, जहां मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं.

